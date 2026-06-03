Из школьного театра — в лауреаты «Гойи»
Мария Вальверде родилась в Мадриде и еще в детстве увлеклась актерским мастерством. Судьба улыбнулась ей очень рано: в 16 лет она обошла около трех тысяч претенденток и получила главную роль в драме «Слабость большевика». Эта работа принесла начинающей актрисе премию «Гойя» и открыла дорогу в большое кино.
После громкого дебюта Вальверде начала активно сниматься как в Испании, так и за ее пределами. Среди ее ранних работ — фильмы «Мелисса: интимный дневник», «Трещины» и сериал «Борджиа». Однако настоящая международная известность пришла к ней позже.
Роль, которая изменила все
В начале 2010-х на экраны вышла мелодрама «Три метра над уровнем неба», ставшая культурным феноменом для целого поколения зрителей. История любви Баби и Аче мгновенно превратила Марию Вальверде и Марио Касаса в звезд европейского масштаба.
Успех закрепило продолжение — «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу». Однако сама актриса довольно быстро начала искать новые роли, стараясь не оставаться заложницей одного образа. Именно поэтому в ее фильмографии стали появляться более сложные драматические проекты и международные постановки.
Голливуд, Netflix и серьезное кино
В середине 2010-х карьера Марии вышла за пределы испанского кинематографа. Она появилась в масштабном историческом проекте Ридли Скотта «Исход: Цари и боги», а позже стала активно сотрудничать со стриминговыми платформами. Особенно заметными работами последних лет стали мистический триллер Netflix «Дистанция спасения», романтическая комедия «Мы были песнями» и триллер «В паутине лжи».
Если раньше Вальверде ассоциировалась прежде всего с романтическими героинями, то сегодня она все чаще выбирает психологические и драматические роли, где на первый план выходят внутренние конфликты.
Роман, за которым следила вся Испания
История любви Марии Вальверде и Марио Касаса долгое время вызывала не меньший интерес, чем фильмы с их участием. После успеха «Трех метров над уровнем неба» экранный роман перерос в реальный.
Пара встречалась около четырех лет и считалась одной из самых красивых в испанском шоу-бизнесе. Новость о расставании в 2014 году стала неожиданностью для поклонников. Причины разрыва актеры предпочли не обсуждать публично, хотя сама Мария позже признавалась, что переживала этот период очень тяжело.
Тайная свадьба с одним из самых известных дирижеров мира
После расставания с Касасом личная жизнь актрисы изменилась кардинально. Сегодня Мария замужем за венесуэльским дирижером Густаво Дудамелем — одним из самых известных музыкантов современности.
Пара сыграла закрытую свадьбу в Лас-Вегасе в 2017 году и с тех пор старается не афишировать отношения. Вальверде и Дудамель редко дают совместные интервью и предпочитают появляться вместе лишь на крупных культурных мероприятиях. Сейчас супруги живут в Лос-Анджелесе.
Как живет Мария Вальверде сегодня
Сегодня Мария Вальверде остается одной из самых востребованных испанских актрис своего поколения. Она продолжает сниматься для международных платформ, участвует в фестивальных проектах и при этом ведет довольно закрытый образ жизни.
В отличие от многих звезд начала 2010-х, Вальверде не пытается постоянно оставаться в центре внимания. Она редко становится героиней светских скандалов, почти не обсуждает личную жизнь и делает ставку прежде всего на работу.