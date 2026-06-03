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Любимица миллионов из «Трех метров над уровнем неба»: как сегодня живет Мария Вальверде

Для миллионов зрителей Мария Вальверде навсегда останется Баби из «Трех метров над уровнем неба» — девушкой, в которую был влюблен весь мир вместе с героем Марио Касаса. Но сама актриса давно ушла далеко за пределы культовой мелодрамы. Рассказываем, как сегодня живет звезда испанского кино
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Три метра над уровнем неба»
Кадр из фильма «Три метра над уровнем неба»

Из школьного театра — в лауреаты «Гойи»

Мария Вальверде родилась в Мадриде и еще в детстве увлеклась актерским мастерством. Судьба улыбнулась ей очень рано: в 16 лет она обошла около трех тысяч претенденток и получила главную роль в драме «Слабость большевика». Эта работа принесла начинающей актрисе премию «Гойя» и открыла дорогу в большое кино.

Кадр из фильма «Слабость большевика»
Кадр из фильма «Слабость большевика»

После громкого дебюта Вальверде начала активно сниматься как в Испании, так и за ее пределами. Среди ее ранних работ — фильмы «Мелисса: интимный дневник», «Трещины» и сериал «Борджиа». Однако настоящая международная известность пришла к ней позже.

Роль, которая изменила все

Кадр из фильма «Три метра над уровнем неба»
Кадр из фильма «Три метра над уровнем неба»

В начале 2010-х на экраны вышла мелодрама «Три метра над уровнем неба», ставшая культурным феноменом для целого поколения зрителей. История любви Баби и Аче мгновенно превратила Марию Вальверде и Марио Касаса в звезд европейского масштаба.

Успех закрепило продолжение — «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу». Однако сама актриса довольно быстро начала искать новые роли, стараясь не оставаться заложницей одного образа. Именно поэтому в ее фильмографии стали появляться более сложные драматические проекты и международные постановки.

Голливуд, Netflix и серьезное кино

Кадр из фильма «Исход: Цари и Боги»
Кадр из фильма «Исход: Цари и Боги»

В середине 2010-х карьера Марии вышла за пределы испанского кинематографа. Она появилась в масштабном историческом проекте Ридли Скотта «Исход: Цари и боги», а позже стала активно сотрудничать со стриминговыми платформами. Особенно заметными работами последних лет стали мистический триллер Netflix «Дистанция спасения», романтическая комедия «Мы были песнями» и триллер «В паутине лжи».

Если раньше Вальверде ассоциировалась прежде всего с романтическими героинями, то сегодня она все чаще выбирает психологические и драматические роли, где на первый план выходят внутренние конфликты.

Роман, за которым следила вся Испания

Кадр из фильма «Три метра над уровнем неба»
Кадр из фильма «Три метра над уровнем неба»Источник: Кадр из фильма «Три метра над уровнем неба»

История любви Марии Вальверде и Марио Касаса долгое время вызывала не меньший интерес, чем фильмы с их участием. После успеха «Трех метров над уровнем неба» экранный роман перерос в реальный.

Пара встречалась около четырех лет и считалась одной из самых красивых в испанском шоу-бизнесе. Новость о расставании в 2014 году стала неожиданностью для поклонников. Причины разрыва актеры предпочли не обсуждать публично, хотя сама Мария позже признавалась, что переживала этот период очень тяжело.

Тайная свадьба с одним из самых известных дирижеров мира

Кадр из фильма «Мы были песнями»
Кадр из фильма «Мы были песнями»

После расставания с Касасом личная жизнь актрисы изменилась кардинально. Сегодня Мария замужем за венесуэльским дирижером Густаво Дудамелем — одним из самых известных музыкантов современности.

Пара сыграла закрытую свадьбу в Лас-Вегасе в 2017 году и с тех пор старается не афишировать отношения. Вальверде и Дудамель редко дают совместные интервью и предпочитают появляться вместе лишь на крупных культурных мероприятиях. Сейчас супруги живут в Лос-Анджелесе.

Как живет Мария Вальверде сегодня

Кадр из фильма «Али и Нино»
Кадр из фильма «Али и Нино»

Сегодня Мария Вальверде остается одной из самых востребованных испанских актрис своего поколения. Она продолжает сниматься для международных платформ, участвует в фестивальных проектах и при этом ведет довольно закрытый образ жизни.

В отличие от многих звезд начала 2010-х, Вальверде не пытается постоянно оставаться в центре внимания. Она редко становится героиней светских скандалов, почти не обсуждает личную жизнь и делает ставку прежде всего на работу. 