Мария Вальверде родилась в Мадриде и еще в детстве увлеклась актерским мастерством. Судьба улыбнулась ей очень рано: в 16 лет она обошла около трех тысяч претенденток и получила главную роль в драме «Слабость большевика». Эта работа принесла начинающей актрисе премию «Гойя» и открыла дорогу в большое кино.