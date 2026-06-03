Актриса Анна Цуканова-Котт покинула Россию. Звезда «Мажора» сообщила в личном блоге, что сейчас находится в Черногории. Артистка остановилась в одном из самых дорогих отелей Будвы.
«Мой любимчик. Один из моих самых любимых отелей в мире. Тут идеально все: еда, море, номера и самое главное — вайб. Именно здесь я очень хорошо слышу себя и по-настоящему отдыхаю», — написала она.
Ранее знаменитость рассказывала подписчикам, что при выборе мест для отпуска теперь ориентируется на наличие хорошей оздоровительной базы.
Ранее Анна Цуканова-Котт показала редкое фото с отцом в Нью-Йорке.