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Анна Цуканова-Котт улетела из России: «Тут идеально все»

Актриса Анна Цуканова-Котт сообщила, что улетела из России
Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-КоттИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Анна Цуканова-Котт покинула Россию. Звезда «Мажора» сообщила в личном блоге, что сейчас находится в Черногории. Артистка остановилась в одном из самых дорогих отелей Будвы.

Анна Цуканова-Котт / фото: соцсети
Анна Цуканова-Котт / фото: соцсети

«Мой любимчик. Один из моих самых любимых отелей в мире. Тут идеально все: еда, море, номера и самое главное — вайб. Именно здесь я очень хорошо слышу себя и по-настоящему отдыхаю», — написала она.

Ранее знаменитость рассказывала подписчикам, что при выборе мест для отпуска теперь ориентируется на наличие хорошей оздоровительной базы.

Ранее Анна Цуканова-Котт показала редкое фото с отцом в Нью-Йорке.