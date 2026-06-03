У Анны уже подрастает девятилетний сын Мирослав. Мальчик появился на свет в браке актрисы с коллегой Тимофеем Каратаевым. Пара сыграла свадьбу в 2013 году, а спустя два года у них родился первенец. Однако, когда ребенку исполнилось около двух лет, в отношениях супругов наступил разлад, и брак распался. Официально развод оформили только через год после расставания.