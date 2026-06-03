Звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская стала мамой во второй раз, сообщает Life.ru. Радостной новостью актриса поделилась с поклонниками в своем личном блоге, опубликовав трогательный снимок.
«Домой! С новым человеком», — подписала кадр знаменитость.
На фотографии Михайловская запечатлена в бежевой вязаной кофте на пуговицах. Она нежно положила руку на автолюльку, где находится младенец. Сама артистка широко улыбается и смотрит в объектив, буквально сияя от счастья. При этом личность отца новорожденного актриса до сих пор держит в секрете.
У Анны уже подрастает девятилетний сын Мирослав. Мальчик появился на свет в браке актрисы с коллегой Тимофеем Каратаевым. Пара сыграла свадьбу в 2013 году, а спустя два года у них родился первенец. Однако, когда ребенку исполнилось около двух лет, в отношениях супругов наступил разлад, и брак распался. Официально развод оформили только через год после расставания.