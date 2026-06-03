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37-летняя звезда «Молодежки» родила второго ребенка

Актриса сериала «Молодежка» Анна Михайловская родила второго ребенка
Анна Михайловская
Анна МихайловскаяИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская стала мамой во второй раз, сообщает Life.ru. Радостной новостью актриса поделилась с поклонниками в своем личном блоге, опубликовав трогательный снимок.

«Домой! С новым человеком», — подписала кадр знаменитость.

Анна Михайловская с ребенком / фото: соцсети
Анна Михайловская с ребенком / фото: соцсети

На фотографии Михайловская запечатлена в бежевой вязаной кофте на пуговицах. Она нежно положила руку на автолюльку, где находится младенец. Сама артистка широко улыбается и смотрит в объектив, буквально сияя от счастья. При этом личность отца новорожденного актриса до сих пор держит в секрете.

У Анны уже подрастает девятилетний сын Мирослав. Мальчик появился на свет в браке актрисы с коллегой Тимофеем Каратаевым. Пара сыграла свадьбу в 2013 году, а спустя два года у них родился первенец. Однако, когда ребенку исполнилось около двух лет, в отношениях супругов наступил разлад, и брак распался. Официально развод оформили только через год после расставания.