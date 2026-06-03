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Сидни Суини сыграет главную героиню в переосмыслении «Легенды о Сонной Лощине»

Актриса сыграет роль Катрины Ван Тассел, исполненную Кристиной Риччи в 1999 году
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Сидни Суини, звезда «Горничной», получила главную роль в экранизации романа «Hollow» (неофициально — «Пустота»). Автор книги Линдси Андерсон Бир выступит режиссером и сценаристом проекта, сообщает Deadline. 

Роман представляет собой современное переосмысление классической готической новеллы Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине», по которой был снят фильм «Сонная Лощина» 1999 года с Джонни Деппом и Кристиной Риччи в главных ролях.

В центре сюжета романа — долина на берегу реки Гудзон, где, по поверьям местных жителей, обитают привидения и действует колдовство. В оригинальной истории деревенский учитель Икабод Крейн соперничает за сердце Катрины Ван Тассел с лихим наездником Бромом Бонсом, а затем его начинает преследовать призрак Всадника без головы.

Режиссер Линдси Андерсон Бир переосмыслила сюжет, сделав главной героиней Катрину Ван Тассел. Постановщица описывает жанр фильма как смесь готической атмосферы, психологической интриги и элементов эротического триллера.

Продюсированием ленты займется компания Сидни Суини Honey Trap — для нее это станет первым проектом. К продюсерам также присоединится компания Lab Brew самой Бир.

Актерский состав, кроме Суини, пока не раскрывается. Старт производства намечен на осень 2027 года — одновременно с выходом романа.

Ранее фанаты разоблачили Сидни Суини из-за лжи про Таймс-сквер.