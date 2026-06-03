В центре сюжета романа — долина на берегу реки Гудзон, где, по поверьям местных жителей, обитают привидения и действует колдовство. В оригинальной истории деревенский учитель Икабод Крейн соперничает за сердце Катрины Ван Тассел с лихим наездником Бромом Бонсом, а затем его начинает преследовать призрак Всадника без головы.