Мультсериал «Три кота» собрал 5,5 млрд просмотров в Китае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российский мультипликационный сериал «Три кота» смотрят во всем мире, в Китае он собрал 5,5 млрд просмотров. Об этом рассказала генеральный директор АО «Национальная медиа группа» Светлана Баланова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).