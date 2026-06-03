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Мультсериал «Три кота» собрал 5,5 млрд просмотров в Китае

Гендиректор АО «Национальная медиа группа» Светлана Баланова отметила, что мультфильм смотрят практически во всем мире
Кадр из сериала «Три кота. Летние серии»
Кадр из сериала «Три кота. Летние серии»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российский мультипликационный сериал «Три кота» смотрят во всем мире, в Китае он собрал 5,5 млрд просмотров. Об этом рассказала генеральный директор АО «Национальная медиа группа» Светлана Баланова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«5,5 миллиарда просмотров у нас в Китае “Трех котов”», — сказала Баланова.

Она отметила, что этот мультсериал смотрят практически во всем мире.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.