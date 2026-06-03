Мультсериал «Три кота» собрал 5,5 млрд просмотров в Китае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российский мультипликационный сериал «Три кота» смотрят во всем мире, в Китае он собрал 5,5 млрд просмотров. Об этом рассказала генеральный директор АО «Национальная медиа группа» Светлана Баланова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«5,5 миллиарда просмотров у нас в Китае “Трех котов”», — сказала Баланова.
Она отметила, что этот мультсериал смотрят практически во всем мире.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.