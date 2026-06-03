«След Чикатило» (2026) — российский детективный триллер, основанный на реальных событиях. Проект продолжает франшизу «Чикатило», созданную продюсерами Сариком и Гевондом Андреасянами, и является спин-оффом одноименного сериала. В новом сезоне к своим ролям вернулись Юлия Афанасьева и Дмитрий Власкин. Также в актерский состав вошли Максим Щеголев, Георгий Мартиросян, Алексей Соколков и другие исполнители.
Сюжет переносит зрителей в начало 2000-х годов. В южных регионах России происходит серия жестоких и дерзких преступлений: на дорогах, ведущих к Черноморскому побережью, неизвестные нападают на туристов, грабят и совершают убийства. Жертвами становятся люди разного возраста. При этом сами преступники долго остаются неуловимыми.
Параллельно в историю возвращается психолог Виталий Витвицкий, ранее помогавший в расследованиях серийных убийств. Вместе с беременной женой Ириной он отправляется в поездку к морю, рассчитывая на спокойный отдых. Однако случайная находка на трассе — раненая девушка без сознания — втягивает героев в новую цепь событий, где личная история неизбежно пересекается с расследованием.
Локации, где снимали сериал «След Чикатило»
Производством сериала занималась «Кинокомпания братьев Андреасян». Съемки проходили в 2025 году в нескольких локациях России, среди которых ключевыми стали Ростовская область и Москва.
Основные события сюжета разворачиваются в Ростовской области. Именно здесь показаны дороги, небольшие населенные пункты и южные трассы начала 2000-х годов, где действовала «Банда амазонок», совершающая нападения на автомобилистов. Создатели стремились максимально точно передать атмосферу региона того времени и визуально приблизить его к реальным прототипам истории.
Отдельного внимания заслуживает локация базы «Банды амазонок» — для этих сцен был использован заброшенный пионерский лагерь «Сказка» в Московской области. Это место известно необычным интерьером с гигантскими декоративными растениями и стилизованными морскими обитателями, благодаря чему оно органично вписалось в визуальную атмосферу сериала.
Некоторые сцены также снимались в Москве, где были реализованы интерьерные эпизоды и часть постановочных локаций, связанных с развитием сюжетной линии.
В центре истории — психолог Виталий Витвицкий и его беременная жена Ирина Овсянникова, которые отправляются на юг России в отпуск, но случайная встреча с преступлением на трассе меняет ход их поездки и втягивает героев в новые события.
Интересные факты о съемках сериала «След Чикатило»
Проект «След Чикатило» привлек внимание зрителей не только сюжетом, но и тем, как он связан с реальными криминальными историями и предыдущими работами франшизы. Создатели намеренно выстроили многослойную структуру повествования, в которой художественный вымысел переплетается с реальными событиями и узнаваемыми персонажами.
Интересные факты о сериале:
Название проекта носит символический характер. Оно не отсылает напрямую к биографии Чикатило, а используется как маркер влияния его преступлений на последующие криминальные события и общественный фон.
В основу сюжета частично легли реальные события, связанные с деятельностью «Банды амазонок», которая действовала в Ростовской области с 1998 по 2013 год. При этом создатели подчеркивают, что не воспроизводили реальные дела буквально, а использовали их как отправную точку и источник вдохновения.
В сериале продолжается линия знакомых персонажей франшизы: в новых сериях появляются психолог Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин) и Ирина Овсянникова (Юлия Афанасьева), ранее участвовавшие в расследованиях других резонансных дел.
Продюсированием занимались Сарик и Гевонд Андреасяны, которые продолжают развивать линейку проектов, основанных на громких криминальных историях и документальной фактуре.