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Где снимали сериал «След Чикатило» и какие локации стали основой кинокартины

Сериал «След Чикатило» частично основан на реальных событиях. По сюжету, действие первого сезона «След Чикатило» происходит на юге России. Расскажем, где на самом деле проходили съемки, и делимся интересными фактами о проекте
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала След Чикатило
Кадр из сериала «След Чикатило»

«След Чикатило» (2026) — российский детективный триллер, основанный на реальных событиях. Проект продолжает франшизу «Чикатило», созданную продюсерами Сариком и Гевондом Андреасянами, и является спин-оффом одноименного сериала. В новом сезоне к своим ролям вернулись Юлия Афанасьева и Дмитрий Власкин. Также в актерский состав вошли Максим Щеголев, Георгий Мартиросян, Алексей Соколков и другие исполнители.

Сюжет переносит зрителей в начало 2000-х годов. В южных регионах России происходит серия жестоких и дерзких преступлений: на дорогах, ведущих к Черноморскому побережью, неизвестные нападают на туристов, грабят и совершают убийства. Жертвами становятся люди разного возраста. При этом сами преступники долго остаются неуловимыми.

Параллельно в историю возвращается психолог Виталий Витвицкий, ранее помогавший в расследованиях серийных убийств. Вместе с беременной женой Ириной он отправляется в поездку к морю, рассчитывая на спокойный отдых. Однако случайная находка на трассе — раненая девушка без сознания — втягивает героев в новую цепь событий, где личная история неизбежно пересекается с расследованием.

Локации, где снимали сериал «След Чикатило»

Производством сериала занималась «Кинокомпания братьев Андреасян». Съемки проходили в 2025 году в нескольких локациях России, среди которых ключевыми стали Ростовская область и Москва.

Основные события сюжета разворачиваются в Ростовской области. Именно здесь показаны дороги, небольшие населенные пункты и южные трассы начала 2000-х годов, где действовала «Банда амазонок», совершающая нападения на автомобилистов. Создатели стремились максимально точно передать атмосферу региона того времени и визуально приблизить его к реальным прототипам истории.

Кадр из сериала След Чикатило
Кадр из сериала «След Чикатило»

Отдельного внимания заслуживает локация базы «Банды амазонок» — для этих сцен был использован заброшенный пионерский лагерь «Сказка» в Московской области. Это место известно необычным интерьером с гигантскими декоративными растениями и стилизованными морскими обитателями, благодаря чему оно органично вписалось в визуальную атмосферу сериала. 

Некоторые сцены также снимались в Москве, где были реализованы интерьерные эпизоды и часть постановочных локаций, связанных с развитием сюжетной линии.

В центре истории — психолог Виталий Витвицкий и его беременная жена Ирина Овсянникова, которые отправляются на юг России в отпуск, но случайная встреча с преступлением на трассе меняет ход их поездки и втягивает героев в новые события.

Интересные факты о съемках сериала «След Чикатило»

Кадр из сериала След Чикатило
Кадр из сериала «След Чикатило»

Проект «След Чикатило» привлек внимание зрителей не только сюжетом, но и тем, как он связан с реальными криминальными историями и предыдущими работами франшизы. Создатели намеренно выстроили многослойную структуру повествования, в которой художественный вымысел переплетается с реальными событиями и узнаваемыми персонажами.

Интересные факты о сериале:

  • Название проекта носит символический характер. Оно не отсылает напрямую к биографии Чикатило, а используется как маркер влияния его преступлений на последующие криминальные события и общественный фон.

  • В основу сюжета частично легли реальные события, связанные с деятельностью «Банды амазонок», которая действовала в Ростовской области с 1998 по 2013 год. При этом создатели подчеркивают, что не воспроизводили реальные дела буквально, а использовали их как отправную точку и источник вдохновения.

  • В сериале продолжается линия знакомых персонажей франшизы: в новых сериях появляются психолог Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин) и Ирина Овсянникова (Юлия Афанасьева), ранее участвовавшие в расследованиях других резонансных дел.

  • Продюсированием занимались Сарик и Гевонд Андреасяны, которые продолжают развивать линейку проектов, основанных на громких криминальных историях и документальной фактуре.