Название проекта носит символический характер. Оно не отсылает напрямую к биографии Чикатило, а используется как маркер влияния его преступлений на последующие криминальные события и общественный фон.

В основу сюжета частично легли реальные события, связанные с деятельностью «Банды амазонок», которая действовала в Ростовской области с 1998 по 2013 год. При этом создатели подчеркивают, что не воспроизводили реальные дела буквально, а использовали их как отправную точку и источник вдохновения.

В сериале продолжается линия знакомых персонажей франшизы: в новых сериях появляются психолог Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин) и Ирина Овсянникова (Юлия Афанасьева), ранее участвовавшие в расследованиях других резонансных дел.