«Помню, как нас с девочками из "Дочек", лет в пятнадцать, отвезли в детское онкологическое отделение. Мы тогда стали волонтерами фонда "Подари жизнь", стали посещать благотворительные мероприятия. Потом я немножечко поработала в больничной клоунаде, посмотрела, как все устроено, и пришла в "Дом с маяком". Просто поняла, что хочу быть полезной и помогать, чем могу. Правда, муж периодически ругается, что я занимаюсь детьми фондов больше, чем своими, но стараюсь, чтобы меня хватало на несколько стульев, пока есть силы», — добавила артистка.