Дарья Мельникова дала редкий комментарий о своей личной жизни и браке с Романом Набатовым. 34-летняя актриса рассказала, как им с супругом удается совмещать работу и семью. Она подчеркнула, что у них нет постоянной няни.
«Да, мы с Ромой балансируем, договариваемся, кто с кем сидит, ведь у нас нет няни, только девочка-бебиситтер, которая нам периодически помогает. Просто не хочется, чтобы карьера стала смыслом жизни, поэтому я, наверное, мало работаю для артиста. Всегда стремлюсь побыстрее оказаться дома, и на мероприятиях редко появляюсь, только если премьера проекта с моим участием», — пояснила звезда в беседе с изданием The Voice.
Мельникова старается как можно больше времени проводить с семьей. По словам артистки, она замечает, как быстро растут ее дети.
«Я стала осознавать ценность уходящего детства. Оно очень быстро заканчивается, судя по тому, как незаметно вырос старший сын. Я привыкла быть включенной в разные проекты. Добавим ко всему этому важную часть моей жизни — благотворительность. Когда появляется возможность сделать хоть что-то даже маленькое, я иду в это и таким образом отдаю свой внутренний налог на медийность, успокаиваю эмпатичную часть и обретаю ощущение, что не зря ем свой хлеб», — рассказала звезда «Папиных дочек».
Она успевает не только сниматься в кино и играть в театре, но также заниматься благотворительностью. Однако стремление помогать другим людям иногда приводит к спорам с мужем.
«Помню, как нас с девочками из "Дочек", лет в пятнадцать, отвезли в детское онкологическое отделение. Мы тогда стали волонтерами фонда "Подари жизнь", стали посещать благотворительные мероприятия. Потом я немножечко поработала в больничной клоунаде, посмотрела, как все устроено, и пришла в "Дом с маяком". Просто поняла, что хочу быть полезной и помогать, чем могу. Правда, муж периодически ругается, что я занимаюсь детьми фондов больше, чем своими, но стараюсь, чтобы меня хватало на несколько стульев, пока есть силы», — добавила артистка.
Напомним, Дарья Мельникова воспитывает троих детей. Старших сыновей — Артура и Марка — она родила в браке с Артуром Смольяниновым (признан в РФ иностранным агентом; включен в список террористов и экстремистов). В 2021 году актриса сообщила, что развелась с мужем.
В 2024 году стало известно, что Мельникова снова вышла замуж. Ее избранником стал Роман Набатов. От него она родила дочь.
Накануне Дарья Мельникова показала подросшую дочь.