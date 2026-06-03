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56-летняя Дженнифер Лопес опровергла слухи о романе с 45-летним коллегой

В последнее время актрисе приписывают роман с Бреттом Голдстином
Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин
Дженнифер Лопес и Бретт ГолдстинИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопес опровергла слухи о романе с Бреттом Голдстином. 56-летняя актриса снималась с ним в фильме «Служебный роман». Звезды перевоплотилась во влюбленных. После этого стали появляться новости, что и в реальной жизни их связывают романтические отношения.

Перед премьерой мелодрамы в Нью-Йорке актеры побывали в студии шоу The Today Show. Ведущие напрямую спросили певицу о личной жизни.

«Меня всегда сводят с каждым, кто окажется рядом», — посетовала Лопес.

Дженнифер Лопес и Бред Голдстин
Дженнифер Лопес и Бред ГолдстинИсточник: AP

Звезда дала понять, что не встречается с 45-летним Голдстином. О романе актеров впервые заговорили еще в марте 2025-го. Слухи появились после того, как они вместе посетили бродвейскую пьесу «О, Мэри!».

Весной 2026-го инсайдеры сообщили изданию The Sun, что Лопес и Голдстин действительно встречаются. Они подчеркнули, что между звездами «невероятная химия».

«Они с самого начала отлично поладили, и между ними была невероятная химия», — высказался источник.

Он добавил, что Лопес была в восторге от обаяния коллеги и его чувства юмора. По словам инсайдера, у британского актера есть все качества, которые звезда фильма «С меня хватит» хочет видеть в своем будущем избраннике.

дженнифер лопес бретт голдстин
дженнифер лопес бретт голдстинИсточник: Legion-Media

Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. В 2025 году она официально развелась с четвертым супругом Беном Аффлеком, за которого вышла замуж в 2022-м.

У актрисы есть 18-летние близнецы Максимилиан и Эмма от третьего мужа Марка Энтони. На днях актриса призналась, что тяжело переживает скорый отъезд детей в колледж.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала о своей личной жизни после развода с Беном Аффлеком. 