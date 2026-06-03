Личная жизнь Павла Прилучного — отдельная тема для обсуждений. Известно, что с первой женой, Агатой Муцениеце он жил вместе с 2012 по 2020 годы. В этом браке у актера родилось двое детей. В 2022 году актер женился во второй раз, его избранницей стала Зепюр Брутян. В 2023 году а пары родился сын. В статье расскажем подробно о детях Павла Прилучного: сколько им лет, как зовут и чем увлекаются.