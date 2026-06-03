Личная жизнь Павла Прилучного — отдельная тема для обсуждений. Известно, что с первой женой, Агатой Муцениеце он жил вместе с 2012 по 2020 годы. В этом браке у актера родилось двое детей. В 2022 году актер женился во второй раз, его избранницей стала Зепюр Брутян. В 2023 году а пары родился сын. В статье расскажем подробно о детях Павла Прилучного: сколько им лет, как зовут и чем увлекаются.
Сколько детей у Павла Прилучного
У Павла Прилучного трое детей. Старшие — сын Тимофей и дочь Мия — родились в браке актера с Агатой Муцениеце.
Третий ребенок Павла Прилучного — сын Микаэль от актрисы Зепюр Брутян. Мальчик появился на свет в апреле 2023 года.
Сын Тимофей
Тимофей Прилучный родился 11 января 2013 года. В 2026 году подростку исполнилось 13 лет.
Когда звездные родители развелись, Тимофей некоторое время жил вместе с отцом. Вопросы, связанные с воспитанием детей и их местом жительства, бывшие супруги решали в судебном порядке. Летом 2025 года Тимофей решил провести каникулы с матерью. В этот период он чаще появлялся вместе с Агатой Муцениеце на семейных мероприятиях и присутствовал на гендер-пати, которую актриса организовала во время беременности.
После переезда Агаты Муцениеце и Петра Дранги в новый дом Тимофей вместе с младшей сестрой Мией перешел в другую школу. Актриса старается активно участвовать в жизни детей и поддерживать их интересы.
Сам Тимофей увлекается спортом. Среди его любимых занятий — баскетбол и смешанные единоборства. Кроме того, подросток ведет личный блог, где делится фотографиями из повседневной жизни, публикует снимки сестры и домашнего питомца — питбуля, которого называет членом семьи.
Дочь Мия
Мия Прилучная родилась 3 марта 2016 года в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. В 2026 году ей исполнилось 10 лет.
Мия растет разносторонним ребенком и с ранних лет проявляет интерес к творчеству. Девочка занимается танцами и вокалом, регулярно выступает на различных мероприятиях и школьных концертах. Известно, что в ее репертуаре есть не только русскоязычные композиции, но и песни на иностранных языках.
В августе 2025 года Мия приняла участие в свадебном торжестве своей матери, исполнив музыкальный номер под аккомпанемент Петра Дранги. Несколько месяцев спустя она выступила на школьном концерте, посвященном Дню матери.
Со временем круг увлечений дочери Павла Прилучного расширился. Помимо вокала и танцев, Мия начала посещать театральную студию, а также заинтересовалась гимнастикой и конным спортом. Девочка уже делает первые шаги в творческой карьере: в марте 2026 года она дебютировала в качестве модели, приняв участие в показе в рамках Московской недели моды.
Судя по публикациям родителей в социальных сетях, Мия охотно пробует себя в новых направлениях и не боится выступать перед публикой.
Сын Микаэль
Микаэль — младший ребенок Павла Прилучного. Он родился 28 апреля 2023 года в браке актера с Зепюр Брутян. В 2026 году мальчику исполнилось 3 года.
Родители долгое время предпочитали не показывать лицо сына публике. Однако в апреле 2025 года Зепюр Брутян впервые поделилась в социальных сетях видео с Микаэлем. После этого поклонники семьи отметили внешнее сходство мальчика с его знаменитым отцом.
Несмотря на юный возраст, Микаэль растет в многоязычной среде. В семье общаются на русском языке, с няней мальчик практикует английский, а с мамой и родственниками по материнской линии также слышит армянскую речь. По словам родителей, ребенок понимает сразу несколько языков и постепенно осваивает каждый из них.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян регулярно делятся семейными фотографиями и видео с сыном, однако стараются сохранять баланс между публичной жизнью и личным пространством ребенка.
Появляются ли дети Павла Прилучного на публике
Дети Павла Прилучного время от времени появляются на публике и в социальных сетях родителей. При этом взрослые стараются не делать их постоянными героями светской хроники и оберегают личную жизнь наследников от чрезмерного внимания.
Старшие дети актера, Тимофей и Мия, нередко появляются в публикациях Агаты Муцениеце. Поклонники могут следить за их успехами в учебе, спорте и творчестве.
Особенно активно в творческой сфере проявляет себя Мия. Девочка занимается вокалом, танцами, театральным мастерством, участвует в школьных мероприятиях и концертах. В 2026 году она также попробовала себя в качестве модели, выйдя на подиум в рамках Московской недели моды.
Младший сын актера Микаэль появляется в публичном пространстве значительно реже. Павел Прилучный и Зепюр Брутян долгое время не показывали лицо мальчика, однако позже стали делиться семейными фотографиями и видео с его участием. Благодаря этим публикациям поклонники могут наблюдать, как растет младший наследник актера.