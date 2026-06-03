Роберт Паттинсон не сразу согласился на роль в «Одиссее» Нолана

«Одиссея» станет для Нолана 13-м полнометражным фильмом. Режиссер не только написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы, но и выступил продюсером картины вместе с Эммой Томас. Это первый игровой фильм, который полностью снимут на камеры IMAX.