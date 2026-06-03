Роберт Паттинсон не сразу согласился на роль в «Одиссее» Нолана

Роберт Паттинсон оказался единственным из всех актеров, кто попросил у Кристофера Нолана прочитать сценарий «Одиссеи», прежде чем согласиться на участие в проекте. Об этом Паттинсон рассказал в интервью GQ.
Оказывается, режиссер лично позвонил ему, чтобы позвать сниматься. Актер вспоминает: «Я ответил: “Да, не терпится прочитать сценарий”. А он сказал: “Ты хочешь его прочитать? Все остальные просто согласились”».
Паттинсону досталась роль Антиноя. В поэме Гомера этот персонаж — один из главных антагонистов. Пока Одиссей странствовал по миру, Антиной добивался руки его жены Пенелопы и строил заговор, чтобы убить сына царя Телемаха.
«Одиссея» станет для Нолана 13-м полнометражным фильмом. Режиссер не только написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы, но и выступил продюсером картины вместе с Эммой Томас. Это первый игровой фильм, который полностью снимут на камеры IMAX.
Также в актерский состав вошли Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Бенни Сэфди и Джон Бернтал. Премьера запланирована на 17 июля 2026 года.
Ранее Илон Маск раскритиковал Нолана за выбор темнокожей актрисы на одну из ролей.