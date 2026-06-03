На кадрах звезда сериала «Опасная близость» запечатлена в черном кружевном комбинезоне, прозрачном белом платье и объемном болеро. Артистке зачесали волосы назад и собрали их в пучок, а также сделал легкий макияж. Свой образ она дополнила украшениями в виде браслетов, колец и сережек.