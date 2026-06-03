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Боярская восхитила поклонников новым стильным образом: «Роковая красота»

Актриса приняла участие в необычной фотосессии
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Елизавета Боярская украсила обложку коллекционного выпуска журнала «Собака.ru» под названием «Топ50−2026. Самые знаменитые люди Петербурга». 40-летняя актриса приняла участие в фотосессии, которая прошла в Михайловском замке в северной столице.

Елизавета Боярская, фото: «Собака.ru»
Елизавета Боярская, фото: «Собака.ru»

На кадрах звезда сериала «Опасная близость» запечатлена в черном кружевном комбинезоне, прозрачном белом платье и объемном болеро. Артистке зачесали волосы назад и собрали их в пучок, а также сделал легкий макияж. Свой образ она дополнила украшениями в виде браслетов, колец и сережек.

Также знаменитость примерила белоснежное облегающее платье с длинным шлейфом. Наряд подчеркнул стройную фигуру Боярской. Для этого образа она распустила длинные волосы.

Елизавета Боярская, фото: «Собака.ru»
Елизавета Боярская, фото: «Собака.ru»

«Елизавета Боярская в Михайловском замке — публикуем первую съемку коллекционного номера Собака.ru “ТОП50−2026. Самые знаменитые люди Петербурга”. Прима МДТ и любимица Льва Додина — лауреат премии в номинации “Театр”», — представили актрису редакторы журнала.

Поклонники и коллеги оценили необычную фотосессию с участием Боярской.

Елизавета Боярская, фото: «Собака.ru»
Елизавета Боярская, фото: «Собака.ru»

«Ну что за богиня», «Волшебная, завораживает в каждом кадре. Неповторимая красота, она вне времени», «Это неописуемо красиво», «Красавица Лиза. Во всех ракурсах хороша», «Прекрасна», «Роковая красота», «Божественно», — писали они.

Елизавета Боярская — известная актриса театра и кино. Она родилась в семье актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан.

В 2009 году на съемках фильма «Не скажу» у нее начался роман с Максимом Матвеевым. Через год пара поженилась. У супругов двое сыновей — 14-летний Андрей и восьмилетний Григорий. Семья живет в Санкт-Петербурге.