Сериал «Малахит» — это семейное фэнтези из восьми серий, вдохновленное атмосферой «Уральских сказов» Павла Бажова. Авторы решили не экранизировать известные истории буквально, а создали собственный сюжет, наполненный мифологией, приключениями и волшебством. Проект объединяет сразу несколько поколений зрителей: подросткам он предлагает динамичную историю о дружбе и сверхспособностях, а взрослым — ностальгическое путешествие в мир воспоминаний и народных преданий. Режиссером сериала выступил Александр Богуславский, известный по работам «Выжить после», «Эбигейл» и «Недетское кино».