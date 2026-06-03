Сериал «Малахит» — это семейное фэнтези из восьми серий, вдохновленное атмосферой «Уральских сказов» Павла Бажова. Авторы решили не экранизировать известные истории буквально, а создали собственный сюжет, наполненный мифологией, приключениями и волшебством. Проект объединяет сразу несколько поколений зрителей: подросткам он предлагает динамичную историю о дружбе и сверхспособностях, а взрослым — ностальгическое путешествие в мир воспоминаний и народных преданий. Режиссером сериала выступил Александр Богуславский, известный по работам «Выжить после», «Эбигейл» и «Недетское кино».
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Малахит»
Премьера первого сезона сериала «Малахит» состоится 12 июня 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko.
Зрителей ждет восемь эпизодов продолжительностью около часа каждый. Первый тизер-трейлер проекта был представлен еще 20 апреля 2026 года и сразу привлек внимание поклонников отечественного фэнтези благодаря необычному сочетанию подросткового приключения и уральского фольклора.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Малахит»
В центре сюжета находятся трое подростков, поэтому ключевые роли достались молодым актерам. Компанию им составили известные артисты российского кино и телевидения.
Главные роли исполнили:
Алексей Родионов — Рома;
Екатерина Темнова — Ася;
Сергей Чикин — Гордей.
Во взрослых ролях зрители увидят Алексея Серебрякова, Андрея Федорцова, Евгению Симонову, Константина Плотникова, Агриппину Стеклову, Даниила Киселева, Варвару Володину и других актеров. Также в проекте снялись Надежда Паршина, Николай Алипа, Дарья Гречишникова
Режиссером сериала стал Александр Богуславский. Сценарий написали Максим Вахитов и Юлия Галиченко, а генеральным продюсером проекта выступил Вячеслав Дусмухаметов.
О чем будет 1-й сезон сериала «Малахит»
События разворачиваются в небольшом поселке Красный Камень. Семиклассники Рома, Ася и Гордей проводят летние каникулы, наслаждаясь беззаботным отдыхом. Однако привычный ход событий меняется после того, как Рома находит в затопленном меднорудном карьере необычный малахитовый самородок.
Оказывается, находка обладает магической силой: все, что мальчик рисует, становится реальностью. Но вместе с волшебным камнем пробуждается и древнее зло. Из глубин старого рудника выходит Черный Ворон — могущественный дух, способный исполнить любое желание. Правда, цена за его услуги оказывается слишком высокой.
Чтобы остановить опасную силу, подросткам придется раскрыть тайну древнего артефакта, научиться контролировать магию и проверить на прочность собственную дружбу. По словам создателей, история сочетает элементы приключений, комедии, драмы и фэнтези, а сама магия существует здесь рядом с привычной реальностью, напоминая лучшие образцы жанра городского фэнтези.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Малахит»
«Малахит» заметно отличается от большинства российских подростковых проектов и обладает несколькими любопытными особенностями.
Основой для сериала стали «Уральские сказы» Павла Бажова, но авторы придумали полностью оригинальную историю и не использовали сюжеты известных произведений напрямую.
Действие сериала развивается сразу в нескольких временных пластах, поэтому для каждого периода использовались разные визуальные решения и форматы кадра.
По словам сценариста Юлии Галиченко, «Малахит» ближе не к классической сказке, а к произведениям в духе «Гарри Поттера», где магия существует параллельно привычному миру.
Режиссер Александр Богуславский назвал проект историей о беззаботном лете, которая постепенно превращается в масштабное приключение с серьезными испытаниями для героев.
Исполнительница роли Аси Екатерина Темнова призналась, что согласилась сниматься практически сразу после прочтения сценария, поскольку история показалась ей необычной и непохожей на другие российские проекты.
Всего зрителей ждет восемь эпизодов, в которых современный мир соединяется с древними уральскими легендами, возраст которых, согласно сюжету, насчитывает более четырех столетий.