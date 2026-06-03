Российское кино редко балует зрителя откровенными исповедями о том, как хрупкий мир подростка рушится в один вечер, когда отец собирает чемоданы. Режиссер Юрий Зайцев, известный по короткометражке «Материя», получившей «Золотого орла», взялся за амбициозную задачу — перенести на экран остроумную и болезненную пьесу Анастасии Букреевой. Проект пережил смену режиссера, хроническую нехватку бюджета и постпродакшн, который доделывали всем миром через краудфандинг. Главные роли исполнили Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова — пара, уже успевшая стать символом нового российского инди-кинематографа. В результате получилась эклектичная, визуально бешеная и при этом удивительно трогательная история о внутренней бездомности, поиске человечности и о том, что настоящая сила — протянуть руку тому, кто оказался на дне. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Ганди молчал по субботам» и чего от него ждать.
Когда выйдет фильм «Ганди молчал по субботам»
Премьера картины состоялась в 2025 году на кинофестивале «Короче» в Калининграде, где лента сразу же привлекла внимание критиков нестандартным подходом к вечной проблеме отцов и детей. Широкий прокат запланирован на 18 июня 2026 года.
Где и как проходили съемки фильма «Ганди молчал по субботам»
Съемочный процесс проходил на легендарной студии «Ленфильм» при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм». Но за фасадом государственной поддержки скрывалась история, достойная отдельного сценария: проект пережил настоящий производственный ад, несколько версий сценария и смену постановщика. Креативный продюсер Андрей Апостолов нашел Юрия Зайцева, который согласился взять на себя рискованную миссию дебюта в полном метре.
Особого внимания заслуживают сцены в заброшенном Дворце культуры — это пространство с золотисто-янтарным освещением Зайцев превратил в настоящую метафору надежды. Визуально операторская работа перекликается с цветовой гаммой работ Романа Михайлова, создавая ощущение сна наяву. Постпродакшн, по признанию создателей, завершали не в полном объеме, привлекая краудфандинг — и этот парадокс лишь подчеркивает главную идею фильма о взаимопомощи как основе человеческого благополучия.
Кто снимается в фильме «Ганди молчал по субботам»
Кастинг этой картины можно назвать звездным часом новой волны российского инди-кино. После триумфа «Аноры» на Каннском фестивале дуэт Марка Эйдельштейна и Дарьи Екамасовой стал едва ли не самым востребованным в авторском кинематографе, и Зайцев мастерски этим воспользовался. Вокруг главной пары выстроился впечатляющий ансамбль опытных актеров, создающих контраст между юношеским максимализмом и взрослой слепотой.
Марк Эйдельштейн — Саша по прозвищу Мот, наивный мажор, чья идеальная картина мира рассыпается вдребезги. Эйдельштейн, уже примерявший маску растерянного богатенького подростка в «Аноре», здесь идет дальше — его герой мечется между гневом, отчаянием и неловкими попытками стать лучше.
Дарья Екамасова — бездомная девушка, которую Мот называет Лизой. Ее героиня произносит за весь фильм всего одну фразу: «Ганди молчал по субботам». Екамасова, работавшая с Эйдельштейном и на театральной сцене («Трудный экзамен»), и на съемочной площадке («Космос засыпает»), здесь играет практически без слов — одной лишь микроэкспрессией стеклянных глаз рассказывая о грузе трагедии.
В фильме также снимались Виктория Толстоганова, Александр Пашутин, Анастасия Красовская, Олег Гаркуша, Ольга Балацкая и другие актеры.
О чем будет фильм «Ганди молчал по субботам»
Для Саши, которого домашние называют Мотом, апокалипсис наступил не с глобальным катаклизмом, а в один ничем не примечательный вечер, когда отец (теперь в телефоне он значится как «родитель 1») спокойно заявил об уходе к другой женщине. Мать («родитель 2») впадает в гедонистическое исступление, сестра собирает чемоданы в далекую Аргентину, дедушка путает реальность с грибным лесом — и в эпицентре этого семейного землетрясения остается только Мот.
В качестве жеста протеста — или крика о помощи — он приводит в свой гламурный дом бездомную девушку, которую встречает в подземном переходе. Она почти всегда молчит, не умеет врать и произносит лишь одну фразу: «Ганди молчал по субботам». Ее присутствие становится шоковой терапией для семьи, которая разучилась слышать друг друга за фасадом люксовых лонгсливов и бесконечных потребительских ритуалов.
Но фильм — не просто история о том, как богатый мальчик пытается спасти бедную девочку. Зайцев, вооруженный визуальным безумием в духе «Все везде и сразу» (клиповые склейки, рисованные вставки, пульсирующие титры а-ля Гаспар Ноэ и бесконечные сломы четвертой стены), задает гораздо более сложный вопрос: кто на самом деле бездомный? Тот, кто ночует на картонке, или тот, кто живет в квартире с золотыми унитазами, но понятия не имеет, как разговаривать с собственным ребенком? К финалу Мот меняет кичливую кепку с лозунгом Humanism is my religion на скромную школьную форму, но осознание того, что человечность не носят как аксессуар, дается ему через боль, унижение и неловкие попытки нащупать настоящее тепло очага в самом неожиданном месте.
Интересные факты о фильме «Ганди молчал по субботам»
Путь этой картины к экрану полон сюрпризов и неожиданных совпадений, которые делают историю еще более захватывающей. От производственных перипетий до актерских метаморфоз — вот несколько деталей, которые стоит знать перед просмотром.
Чтобы глубже вжиться в образ бездомной девушки, Екамасова специально несколько дней волонтерила в организациях помощи бездомным, наблюдая за их поведением, пластикой и способами невербальной коммуникации.
По сравнению с оригинальной пьесой Анастасии Букреевой, кинематографическая версия значительно расширила мотивы героев и социальные темы, добавив слоев и контекста, которые невозможны в театральной постановке.
Эйдельштейн и Екамасова уже играли вместе несколько раз до этого: в «Аноре» Шона Бейкера, в спектакле «Трудный экзамен» Юрия Квятковского, в картине «Космос засыпает» Антона Мамыкина. Режиссер Юрий Зайцев фактически воссоединил «каннскую парочку» на российской почве.
Зайцев намеренно начинает фильм в агрессивной эстетике TikTok-гротеска (клиповый монтаж, хаотичные рисованные вставки, десятки трендовых шрифтов), чтобы по мере взросления главного героя погружаться во все более вдумчивые статичные кадры с мягкими, глубокими цветами. Это техническое безумие в первой трети — не ошибка начинающего режиссера, а осознанный прием, отражающий душевное состояние Мота.