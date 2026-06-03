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Что известно о фильме «Ганди молчал по субботам»: дата выхода, главные герои и другие подробности

Пока взрослые выясняют отношения, подросток приводит в дом бездомную девушку, которая умеет произносить только одну фразу. Когда выйдет фильм «Ганди молчал по субботам» — вопрос, на который наконец появился точный ответ
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Ганди молчал по субботам
Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам»

Российское кино редко балует зрителя откровенными исповедями о том, как хрупкий мир подростка рушится в один вечер, когда отец собирает чемоданы. Режиссер Юрий Зайцев, известный по короткометражке «Материя», получившей «Золотого орла», взялся за амбициозную задачу — перенести на экран остроумную и болезненную пьесу Анастасии Букреевой. Проект пережил смену режиссера, хроническую нехватку бюджета и постпродакшн, который доделывали всем миром через краудфандинг. Главные роли исполнили Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова — пара, уже успевшая стать символом нового российского инди-кинематографа. В результате получилась эклектичная, визуально бешеная и при этом удивительно трогательная история о внутренней бездомности, поиске человечности и о том, что настоящая сила — протянуть руку тому, кто оказался на дне. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Ганди молчал по субботам» и чего от него ждать. 

Когда выйдет фильм «Ганди молчал по субботам»

Премьера картины состоялась в 2025 году на кинофестивале «Короче» в Калининграде, где лента сразу же привлекла внимание критиков нестандартным подходом к вечной проблеме отцов и детей. Широкий прокат запланирован на 18 июня 2026 года.

Где и как проходили съемки фильма «Ганди молчал по субботам»

Кадр из фильма Ганди молчал по субботам
Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам»

Съемочный процесс проходил на легендарной студии «Ленфильм» при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм». Но за фасадом государственной поддержки скрывалась история, достойная отдельного сценария: проект пережил настоящий производственный ад, несколько версий сценария и смену постановщика. Креативный продюсер Андрей Апостолов нашел Юрия Зайцева, который согласился взять на себя рискованную миссию дебюта в полном метре.

Особого внимания заслуживают сцены в заброшенном Дворце культуры — это пространство с золотисто-янтарным освещением Зайцев превратил в настоящую метафору надежды. Визуально операторская работа перекликается с цветовой гаммой работ Романа Михайлова, создавая ощущение сна наяву. Постпродакшн, по признанию создателей, завершали не в полном объеме, привлекая краудфандинг — и этот парадокс лишь подчеркивает главную идею фильма о взаимопомощи как основе человеческого благополучия.

Кто снимается в фильме «Ганди молчал по субботам»

Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в фильме Ганди молчал по субботам
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в фильме «Ганди молчал по субботам»

Кастинг этой картины можно назвать звездным часом новой волны российского инди-кино. После триумфа «Аноры» на Каннском фестивале дуэт Марка Эйдельштейна и Дарьи Екамасовой стал едва ли не самым востребованным в авторском кинематографе, и Зайцев мастерски этим воспользовался. Вокруг главной пары выстроился впечатляющий ансамбль опытных актеров, создающих контраст между юношеским максимализмом и взрослой слепотой.

  • Марк Эйдельштейн — Саша по прозвищу Мот, наивный мажор, чья идеальная картина мира рассыпается вдребезги. Эйдельштейн, уже примерявший маску растерянного богатенького подростка в «Аноре», здесь идет дальше — его герой мечется между гневом, отчаянием и неловкими попытками стать лучше.

  • Дарья Екамасова — бездомная девушка, которую Мот называет Лизой. Ее героиня произносит за весь фильм всего одну фразу: «Ганди молчал по субботам». Екамасова, работавшая с Эйдельштейном и на театральной сцене («Трудный экзамен»), и на съемочной площадке («Космос засыпает»), здесь играет практически без слов — одной лишь микроэкспрессией стеклянных глаз рассказывая о грузе трагедии.

В фильме также снимались Виктория Толстоганова, Александр Пашутин, Анастасия Красовская, Олег Гаркуша, Ольга Балацкая и другие актеры.

О чем будет фильм «Ганди молчал по субботам»

Кадр из фильма Ганди молчал по субботам
Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам»

Для Саши, которого домашние называют Мотом, апокалипсис наступил не с глобальным катаклизмом, а в один ничем не примечательный вечер, когда отец (теперь в телефоне он значится как «родитель 1») спокойно заявил об уходе к другой женщине. Мать («родитель 2») впадает в гедонистическое исступление, сестра собирает чемоданы в далекую Аргентину, дедушка путает реальность с грибным лесом — и в эпицентре этого семейного землетрясения остается только Мот.

В качестве жеста протеста — или крика о помощи — он приводит в свой гламурный дом бездомную девушку, которую встречает в подземном переходе. Она почти всегда молчит, не умеет врать и произносит лишь одну фразу: «Ганди молчал по субботам». Ее присутствие становится шоковой терапией для семьи, которая разучилась слышать друг друга за фасадом люксовых лонгсливов и бесконечных потребительских ритуалов.

Но фильм — не просто история о том, как богатый мальчик пытается спасти бедную девочку. Зайцев, вооруженный визуальным безумием в духе «Все везде и сразу» (клиповые склейки, рисованные вставки, пульсирующие титры а-ля Гаспар Ноэ и бесконечные сломы четвертой стены), задает гораздо более сложный вопрос: кто на самом деле бездомный? Тот, кто ночует на картонке, или тот, кто живет в квартире с золотыми унитазами, но понятия не имеет, как разговаривать с собственным ребенком? К финалу Мот меняет кичливую кепку с лозунгом Humanism is my religion на скромную школьную форму, но осознание того, что человечность не носят как аксессуар, дается ему через боль, унижение и неловкие попытки нащупать настоящее тепло очага в самом неожиданном месте.

Интересные факты о фильме «Ганди молчал по субботам»

Кадр из фильма Ганди молчал по субботам
Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам»

Путь этой картины к экрану полон сюрпризов и неожиданных совпадений, которые делают историю еще более захватывающей. От производственных перипетий до актерских метаморфоз — вот несколько деталей, которые стоит знать перед просмотром.

  • Чтобы глубже вжиться в образ бездомной девушки, Екамасова специально несколько дней волонтерила в организациях помощи бездомным, наблюдая за их поведением, пластикой и способами невербальной коммуникации.

  • По сравнению с оригинальной пьесой Анастасии Букреевой, кинематографическая версия значительно расширила мотивы героев и социальные темы, добавив слоев и контекста, которые невозможны в театральной постановке.

  • Эйдельштейн и Екамасова уже играли вместе несколько раз до этого: в «Аноре» Шона Бейкера, в спектакле «Трудный экзамен» Юрия Квятковского, в картине «Космос засыпает» Антона Мамыкина. Режиссер Юрий Зайцев фактически воссоединил «каннскую парочку» на российской почве.

  • Зайцев намеренно начинает фильм в агрессивной эстетике TikTok-гротеска (клиповый монтаж, хаотичные рисованные вставки, десятки трендовых шрифтов), чтобы по мере взросления главного героя погружаться во все более вдумчивые статичные кадры с мягкими, глубокими цветами. Это техническое безумие в первой трети — не ошибка начинающего режиссера, а осознанный прием, отражающий душевное состояние Мота.