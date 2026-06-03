Но фильм — не просто история о том, как богатый мальчик пытается спасти бедную девочку. Зайцев, вооруженный визуальным безумием в духе «Все везде и сразу» (клиповые склейки, рисованные вставки, пульсирующие титры а-ля Гаспар Ноэ и бесконечные сломы четвертой стены), задает гораздо более сложный вопрос: кто на самом деле бездомный? Тот, кто ночует на картонке, или тот, кто живет в квартире с золотыми унитазами, но понятия не имеет, как разговаривать с собственным ребенком? К финалу Мот меняет кичливую кепку с лозунгом Humanism is my religion на скромную школьную форму, но осознание того, что человечность не носят как аксессуар, дается ему через боль, унижение и неловкие попытки нащупать настоящее тепло очага в самом неожиданном месте.