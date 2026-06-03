Новый хоррор «Закулисье реальности» давит на психику зрителей из‑за эффекта неизвестности и потери базового чувства безопасности, что и обеспечило фильму огромный успех. Фильм специально для Life.ru прокомментировали кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian, а также клинический психолог и нейропсихолог Кира Макарова.
BadComedian признался, что пока не посмотрел фильм из‑за нехватки времени, но обязательно сходит, так как является любителем хорроров.
«В целом эта короткометражка тогда еще, не помню, шестнадцатилетнего паренька была крайне успешна на YouTube. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Это первая экранизация концепта лиминальных пространств, довольно неприятная. До какого-то момента была чуть слабее, а теперь это полноценная экранизация того же паренька, уже с бюджетом», — отметил критик.
Баженов считает, что о причинах успеха даже не нужно думать, достаточно посмотреть на сборы, которые оказались невероятными. Он добавил, что это первая крепкая полноценная экранизация данного лора, что уже обеспечило многим зрителям поход в кинотеатр. По словам блогера, в Интернете существует огромный пласт культуры, связанной с интересом к лиминальным пространствам, и хотя популярность немного спала, люди все еще интересуются этой темой, которая наконец реализовалась в кинотеатрах.
Клинический психолог Кира Макарова объяснила, что простые и понятные вещи успокаивают людей, тогда как попадание в ситуацию неизвестности воспринимается мозгом как опасность, потому что он не знает, чего ожидать.
«Именно поэтому создается ощущение давления, потеря безопасности. Это не просто ощущение, это самая настоящая потеря потребности в безопасности. А потребность в безопасности — это самая базовая потребность, поэтому без нее мы с вами уже ничего не можем делать», — заявила психолог.
Фильм ужасов «Закулисье реальности» (главные роли сыграли Чиветел Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс) уже добрался до российских экранов: в кинотеатрах стартовали сеансы и билеты поступили в продажу. Лента базируется на известной крипипасте про лиминальные пространства и заработала 89% одобрения на известном агрегаторе. Эта работа 20-летнего постановщика Кейна Парсонса (Kane Pixels) оказалась в одном ряду с главными хоррорами года. Например, с уже ставшей настоящей сенсацией «Обсессией» молодого режиссера Карри Баркера.