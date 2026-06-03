Баженов считает, что о причинах успеха даже не нужно думать, достаточно посмотреть на сборы, которые оказались невероятными. Он добавил, что это первая крепкая полноценная экранизация данного лора, что уже обеспечило многим зрителям поход в кинотеатр. По словам блогера, в Интернете существует огромный пласт культуры, связанной с интересом к лиминальным пространствам, и хотя популярность немного спала, люди все еще интересуются этой темой, которая наконец реализовалась в кинотеатрах.