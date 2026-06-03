Фильм «Буратино» покажут на фестивале российского кино в Сербии

«После недавней презентации на каннском кинорынке Marche du Film перспективы международной дистрибуции нашего фильма только расширились. Как режиссер я этому несказанно рад. Я считаю, что у зрителя должна быть возможность видеть самые разные фильмы, ведь мы работаем для аудитории, которая ценит жанровое разнообразие», — заявил Волошин.