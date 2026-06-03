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Фильм «Буратино» покажут на фестивале российского кино в Сербии

Фестиваль состоится 9 по 30 июня в рамках Дней духовной культуры России в Сербии

Фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина представят на фестивале российского кино в Сербии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Art Pictures Distribution.

Фестиваль состоится 9 по 30 июня в рамках Дней духовной культуры России в Сербии. Он пройдет в городах Белград, Ниш, Суботица, Пирот, Александровац, Варварин, Крушевац, Алексинац, Сокобаня и Ягодина.

Министр культуры России Ольга Любимова назвала фестиваль российского кино важным шагом на пути к укреплению дружбы и взаимопониманию между народом ее страны и Сербии через искусство.

Кадр из фильма «Буратино»
Кадр из фильма «Буратино»

Показы «Буратино» начнутся 10 июня и закончатся 18-го. Картину презентует Игорь Волошин. Режиссер уверен, что его картина встала в один ряд с мультфильмом «Пиноккио» Маттео Гарроне и анимационным кукольным фильмом Гильермо дель Торо.

«После недавней презентации на каннском кинорынке Marche du Film перспективы международной дистрибуции нашего фильма только расширились. Как режиссер я этому несказанно рад. Я считаю, что у зрителя должна быть возможность видеть самые разные фильмы, ведь мы работаем для аудитории, которая ценит жанровое разнообразие», — заявил Волошин.