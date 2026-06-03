Для выхода звезда выбрала красное облегающее платье-миди с глубоким декольте. Образ дополнили босоножки на каблуках и солнцезащитные очки. В руках Херли держала золотой клатч. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.