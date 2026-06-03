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60-летняя Элизабет Херли удивила поклонников смелым нарядом на премьере фильма

Актриса Элизабет Херли снялась в облегающем платье с глубоким декольте
Элизабет Херли
Элизабет ХерлиИсточник: Legion-Media.ru

Элизабет Херли вышла в свет в откровенном наряде. Фото появились на сайте Daily Mail.

Элизабет Херли
Элизабет ХерлиИсточник: Legion-Media.ru

60-летняя актриса пришла на премьеру картины «A Murder Between Friends». Мероприятие прошло 2 июня в Лондоне.

Для выхода звезда выбрала красное облегающее платье-миди с глубоким декольте. Образ дополнили босоножки на каблуках и солнцезащитные очки. В руках Херли держала золотой клатч. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Ранее Элизабет Херли восхитила поклонников фотосессией в купальнике.