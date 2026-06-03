Элизабет Херли вышла в свет в откровенном наряде. Фото появились на сайте Daily Mail.
60-летняя актриса пришла на премьеру картины «A Murder Between Friends». Мероприятие прошло 2 июня в Лондоне.
Для выхода звезда выбрала красное облегающее платье-миди с глубоким декольте. Образ дополнили босоножки на каблуках и солнцезащитные очки. В руках Херли держала золотой клатч. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.
Ранее Элизабет Херли восхитила поклонников фотосессией в купальнике.