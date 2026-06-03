Модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер вышла в свет вместе с актером Джейкобом Элорди. Снимки появились в соцсети.
Пару заметили в Токио, где они заглянули в местную пиццерию. Влюбленные не отказали себе в удовольствии сфотографироваться с хозяином заведения.
Для выхода Дженнер выбрала желтый атласный брючный костюм. Образ она дополнила зеленой кожаной сумкой и золотыми серьгами. Волосы модель собрала в хвост, а макияж сделала в естественных тонах. Элорди появился перед камерами в белой футболке, голубой полосатой рубашке, джинсах и кепке.
Ранее было раскрыто, почему Джейкоб Элорди и Кендалл Дженнер не афишируют свой роман.