Для выхода Дженнер выбрала желтый атласный брючный костюм. Образ она дополнила зеленой кожаной сумкой и золотыми серьгами. Волосы модель собрала в хвост, а макияж сделала в естественных тонах. Элорди появился перед камерами в белой футболке, голубой полосатой рубашке, джинсах и кепке.