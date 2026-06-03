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Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди впервые вышли в свет вместе в Токио

Модель Кендалл Дженнер в атласном костюме вышла на публику с актером
Кендалл Дженнер
Кендалл ДженнерИсточник: Legion-Media.ru

Модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер вышла в свет вместе с актером Джейкобом Элорди. Снимки появились в соцсети.

Джейкоб Элорди и Кендалл Дженнер / фото: соцсети
Джейкоб Элорди и Кендалл Дженнер / фото: соцсети

Пару заметили в Токио, где они заглянули в местную пиццерию. Влюбленные не отказали себе в удовольствии сфотографироваться с хозяином заведения.

Для выхода Дженнер выбрала желтый атласный брючный костюм. Образ она дополнила зеленой кожаной сумкой и золотыми серьгами. Волосы модель собрала в хвост, а макияж сделала в естественных тонах. Элорди появился перед камерами в белой футболке, голубой полосатой рубашке, джинсах и кепке.

Ранее было раскрыто, почему Джейкоб Элорди и Кендалл Дженнер не афишируют свой роман.