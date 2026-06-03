Шэрон Стоун вышла в свет в платье с откровенным вырезом. Снимки с мероприятия опубликовало издание Daily Mail.
68-летняя голливудская звезда появилась на церемонии вручения премии ELLE Style Awards 2026, которая прошла в Испании. Актриса остановилась перед камерами в черном макси-платье с цветочным принтом и глубоким декольте.
Свой образ она дополнила длинными серьгами и золотым колье. Волосы знаменитости были уложены назад, а в макияже сделали акцент на черные стрелки и тени.
Ранее Шэрон Стоун восхитила публику выходом в Каннах.