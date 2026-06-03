Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

68-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в платье с откровенным декольте

Актриса Шэрон Стоун вышла в свет в платье с глубоким декольте
Шэрон Стоун
Шэрон СтоунИсточник: Legion-Media

Шэрон Стоун вышла в свет в платье с откровенным вырезом. Снимки с мероприятия опубликовало издание Daily Mail.

Шэрон Стоун
Шэрон СтоунИсточник: Legion-Media

68-летняя голливудская звезда появилась на церемонии вручения премии ELLE Style Awards 2026, которая прошла в Испании. Актриса остановилась перед камерами в черном макси-платье с цветочным принтом и глубоким декольте.

Свой образ она дополнила длинными серьгами и золотым колье. Волосы знаменитости были уложены назад, а в макияже сделали акцент на черные стрелки и тени.

Ранее Шэрон Стоун восхитила публику выходом в Каннах.