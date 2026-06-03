Актриса Юлия Пересильд выложила в личном блоге трогательные снимки с младшей дочерью. Поводом стал день рождения Марии. В своем посте артистка призналась, что именинница обладает невероятно сильным характером.
«Ты самая крутая девчонка из всех, кого я знаю! Тебе сегодня исполняется 13 лет! Всего 13 лет? Ощущение, что ты наша опора и поддержка, и что мы все младше тебя. Ты мудра не по годам… с тобой можно пойти в самое опасное приключение! В твоей голове идут невероятные процессы. Ты чувствуешь людей так, как будто видишь их насквозь. Ты знаешь с самого начала, что будет дальше. Зайка, я так тебя люблю, ты реальное Чудо! Я желаю тебе реализовать все твои таланты, а их столько.. за что бы ты ни взялась, я знаю, все получится! Только одно — победи сама себя, ибо вряд ли кто-то с тобой справится, поэтому только вперед и с песней! Весело и ярко, как умеешь только ты», — написала знаменитость.
У Пересильд двое детей от режиссера Алексея Учителя. Помимо Марии, пара воспитывает 17-летнюю Анну. В 2021 году актриса сообщила, что они расстались с отцом девочек, но она не мешает их общению. Бывшие возлюбленные сохранили теплые отношения, периодически встречаются и продолжают совместную работу.
Ранее Юлия Пересильд трогательно поздравила дочь Анну с 17-летием.