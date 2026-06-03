«Ты самая крутая девчонка из всех, кого я знаю! Тебе сегодня исполняется 13 лет! Всего 13 лет? Ощущение, что ты наша опора и поддержка, и что мы все младше тебя. Ты мудра не по годам… с тобой можно пойти в самое опасное приключение! В твоей голове идут невероятные процессы. Ты чувствуешь людей так, как будто видишь их насквозь. Ты знаешь с самого начала, что будет дальше. Зайка, я так тебя люблю, ты реальное Чудо! Я желаю тебе реализовать все твои таланты, а их столько.. за что бы ты ни взялась, я знаю, все получится! Только одно — победи сама себя, ибо вряд ли кто-то с тобой справится, поэтому только вперед и с песней! Весело и ярко, как умеешь только ты», — написала знаменитость.