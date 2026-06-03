Ирина Розанова трогательно и с юмором поздравила Никиту Ефремова с 38-летием. В личном блоге актриса призналась, что совместная работа оставила у нее яркие впечатления. Ирина упомянула режиссерский дебют именинника — короткий метр «Желание», в котором она снялась.
«Никита! С рождением! Это было круто, но очень коротко. Режиссерский дебют “Желание”. Я очень надеюсь, что это начало, да?! С твоей энергией и чутьем, тем самым, которому не научить, с твоим вкусом, юмором, с любовью к жизни, к людям, котам и всему живому, с твоим вреднючим характером», — подписала знаменитость совместный кадр со съемочной площадки.
Розанова также призналась, что у нее есть «огромное желание» снова поработать с Ефремовым. Актриса пошутила, что согласна даже на роль без единого слова или участие в массовке.
Ранее Ирина получила награду за главную роль в короткометражном фильме Никиты Ефремова «Желание».