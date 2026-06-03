Данила Козловский, недавно ставший отцом во второй раз, старается больше внимания уделять детям. По данным инсайдеров, перед родами Оксаны Акиньшиной актер отменил все съемки, хотя обычно много времени проводит на работе.
Теперь звезда фильма «Легенда № 17» старается как можно чаще быть с семьей. Если позволяет график, они отправляются в путешествия по разным странам.
«Совместное путешествие с близкими — это замечательный отпуск. Не загруженный бытом и ежедневными делами. Но быть с любимыми людьми, детьми, весело провести время — это счастье. Такие путешествия со временем становятся одними из лучших воспоминаний», — признается Козловский.
Помимо новорожденного сына Лео (он появился на свет 6 мая 2026 года. — Прим. ред.) у актера подрастает дочь от модели Ольги Зуевой. Оде -Валентине сейчас шесть лет.
В начале мая стало известно, что Зуева подала иск о взыскании алиментов на их общую дочь. Заявление сейчас рассматривает московский суд. Пока ни одна из сторон не комментирует ситуацию.
Зуева и Козловский расстались через год после рождения дочери, в апреле 2021 года. Актриса осталась жить с наследницей в Нью-Йорке, а актер продолжил работать и жить в Москве.
«Мы расстались. Я не готов говорить, почему, не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее говорить, что я поступил несправедливо по отношению к Оле — так, как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко поступил. Но больше я ничего говорить не буду», — заявлял он в одном из интервью.
Вскоре после расставания с Зуевой актер начал встречаться с Акиньшиной. У актрисы уже есть трое детей: 16-летний сын Филипп от первого мужа Дмитрия Литвинова, а также 13-летний Константин и девятилетняя Эми от кинопродюсера Арчила Геловани. Со вторым супругом артистка развелась в 2018 году.
Ранее СМИ сообщили, что дети Оксаны Акиньшиной переехали к ней и Даниле Козловскому.