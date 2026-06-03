«Мы расстались. Я не готов говорить, почему, не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее говорить, что я поступил несправедливо по отношению к Оле — так, как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко поступил. Но больше я ничего говорить не буду», — заявлял он в одном из интервью.