Настоящая фамилия — Войт
Большинство знает ее просто как Анджелину Джоли. Между тем при рождении она получила другую фамилию — Войт, в честь отца, известного голливудского актера и обладателя «Оскара» Джона Войта. Отношения с ним не складывались с самого детства: после распада семьи он почти не участвовал в жизни дочери.
В 2000 году Анджелина предприняла попытку наладить отношения с отцом. Она лично настояла на том, чтобы его пригласили в блокбастер «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Однако план провалился: прямо на съемочной площадке родственники начали постоянно ссориться. Позже Войт заявил, что у его дочери «серьезные психические проблемы». Это стало последней каплей. Анджелина, ее брат Джеймс Хейвен и их мать Маршелин Бертран окончательно оборвали с ним все контакты. Джоли даже обратилась в суд и уже 12 сентября 2002 года официально отказалась от отцовской фамилии. Родственники не разговаривали более шести лет и начали делать первые шаги к примирению только после смерти Маршелин в 2007 году.
Мечтала открыть похоронное бюро
Развод родителей и обида за страдания матери превратили Анджелину в очень замкнутого ребенка, с весьма необычными увлечениями. В 14 лет после похорон дедушки она всерьез заявила, что хочет в будущем открыть собственное похоронное бюро. В подростковом возрасте Джоли даже изучала заочные курсы по бальзамированию. Во время учебы в альтернативной школе для трудных подростков она одевалась исключительно в черное, увлекалась тяжелой музыкой, держала дома змей и ящерицу и была практически нелюдимой.
Коллекция холодного оружия
В 12 лет Анджелина всерьез увлеклась коллекционированием ножей и кинжалов, причем первые экземпляры ей купила собственная мать, решившая поддержать необычное хобби дочери. Это увлечение едва не привело к печальным последствиям: из-за глубоких психологических проблем в подростковом возрасте Джоли испытывала тягу к самоповреждению. Порой она использовала клинки из коллекции, чтобы причинять себе боль.
К счастью, со временем это перестало быть проблемой. А вот страсть к оружию не угасала десятилетиями: актриса изучала историю клинков и мастерски научилась с ними обращаться. Достаточно хотя бы посмотреть выпуск вечернего шоу Конана О'Брайена в 2001 году, где она в прямом эфире раскручивает одной рукой опасный нож-бабочку. Впоследствии это редкое увлечение передалось и ее старшему сыну Мэддоксу.
Дебют в кино в семь лет
Впервые на экране Анджелина появилась в 1982 году, когда ей не было и восьми лет. Она сыграла небольшую роль в фильме «В поисках выхода» рядом с отцом — Джоном Войтом. Однако этот опыт ее не впечатлил. Интерес к актерству появился позже, когда она стала смотреть фильмы вместе с матерью.
Полноценную карьеру в кино Джоли начала в 1993 году, сыграв главную роль в малобюджетном фильме «Киборг 2: Стеклянная тень». Но результат настолько ее разочаровал, что после закрытого просмотра актрису буквально стошнило. Тем не менее уже в 1995 году у нее случился настоящий прорыв благодаря культовым «Хакерам». Именно тогда на съемках Джоли познакомилась со своим первым мужем — британским актером Джонни Ли Миллером.
Эпатаж на свадьбах
Именно со свадьбы с Миллером началась череда эпатажных брачных церемоний актрисы. В 1996 году она пришла на свадьбу в черных кожаных брюках и белой футболке, на которой собственной кровью написала имя жениха. Спустя четыре года, на свадьбе с Билли Бобом Торнтоном, главным атрибутом пары стали культовые кулоны-флаконы на шее, наполненные каплями крови друг друга в знак вечной верности.
Лицензия пилота
В 2004 году героиня нашего материала начала брать уроки пилотирования. Все началось с того, что они с маленьким Мэддоксом часто приезжали на аэродром в Англии просто понаблюдать за самолетами. Видя восторг ребенка, она сама решила научиться летать. Успешно сдав экзамены в декабре 2004 года, Джоли купила скоростной одномоторный самолет и выбрала индивидуальный бортовой номер с буквами MX в честь сына. Позже она освоила и вертолет. Вдохновленный примером матери, Мэддокс тоже стал лицензированным пилотом.
Камбоджийское гражданство
Помимо американского гражданства, у Джоли есть паспорт Камбоджи. Его актрисе лично предоставил король страны Нородом Сиамони в августе 2005 года. Причиной стали не только усыновление камбоджийского мальчика, но и пожертвование в размере пяти миллионов долларов на охрану природы страны.
Связь с Камбоджей началась раньше. В 2000 году актриса приехала туда на съемки фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и своими глазами увидела, в каких условиях живут местные жители после гражданской войны. Именно тогда она впервые обратилась в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В феврале 2001 года состоялась ее первая гуманитарная миссия — в Сьерра-Леоне и Танзанию. Впоследствии она побывала почти в 50 странах.
Гуманитарный «Оскар»
В ноябре 2013 года Джоли удостоили Награды имени Джина Хершолта — гуманитарного аналога «Оскара». Получив престижную статуэтку в 38 лет, актриса стала самым молодым лауреатом в истории этой награды. Она присуждается представителям киноиндустрии, чья благотворительная деятельность принесла честь всей отрасли. Среди предыдущих лауреатов — Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Пол Ньюман и Опра Уинфри.
В своей речи Анджелина трогательно говорила о матери, которая умерла от рака в 2007 году. По словам актрисы, именно она внушила ей убеждение, что жизнь не имеет смысла, если прожита только для себя. Помимо этого, в 2014 году Джоли была удостоена высокой британской награды, став почетной дамой ордена Святых Михаила и Георгия.
Превентивные операции
В 2013 году Анджелина публично сообщила о том, что перенесла двойную мастэктомию — профилактическое удаление молочных желез. Решение было принято после того, как тесты выявили у нее повышенный риск онкологических заболеваний. Мать актрисы скончалась от рака яичников, бабушка также болела онкологическим заболеванием, а тете в 2004 году диагностировали рак груди. Спустя два года, в 2015-м, Анджелина удалила яичники и маточные трубы.
Свое решение она объяснила в статье для The New York Times под заголовком «Мой медицинский выбор». Открытый разговор о болезни и превентивных мерах вызвал широкий резонанс: врачи отмечали, что после публикации число женщин, обратившихся за генетическим тестированием, заметно выросло. Это явление даже получило название «эффект Джоли».