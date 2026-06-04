В 2000 году Анджелина предприняла попытку наладить отношения с отцом. Она лично настояла на том, чтобы его пригласили в блокбастер «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Однако план провалился: прямо на съемочной площадке родственники начали постоянно ссориться. Позже Войт заявил, что у его дочери «серьезные психические проблемы». Это стало последней каплей. Анджелина, ее брат Джеймс Хейвен и их мать Маршелин Бертран окончательно оборвали с ним все контакты. Джоли даже обратилась в суд и уже 12 сентября 2002 года официально отказалась от отцовской фамилии. Родственники не разговаривали более шести лет и начали делать первые шаги к примирению только после смерти Маршелин в 2007 году.