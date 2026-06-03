Звезда сериала «Две судьбы» рассказал о помощи сыновей в уходе за дочерью

«Будущим папам я бы дал один очень практичный совет: берегите здоровье и особенно поясницу смолоду! Она вам очень пригодится, когда начнется марафон под названием «поноси на ручках», «догони на самокате» и «подними коляску без лифта». Дети — это лучший в мире фитнес, но к нему нужно быть готовым физически», — поделился Матросов.