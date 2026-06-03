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В «Миньонах и монстрах» покажут 15-минутную сцену на языке миньонов

Премьера мультфильма «Миньоны и монстры» состоится 1 июля
Соня Жарова
Автор Кино Mail

В новом мультфильме «Миньоны и монстры» — спин-оффе «Гадкого я», который выходит 1 июля, — появится 15-минутный эпизод, полностью озвученный на языке миньонов. За звуковое сопровождение отвечает создатель персонажей и режиссер картины Пьер Коффен. Об этом пишет Empire.

Сюжет разворачивается в Голливуде 1920-х годов. В первой показанной сцене миньоны оказываются в центре вестерна: они устраивают погоню за бандитом верхом на лошади с мешком денег. Позже выясняется, что все это происходит на съемочной площадке.

Во втором эпизоде глава студии влюбляется в харизму желтых героев и приглашает их сняться в битве с викингами. В итоге миньоны становятся кинозвездами и снимают собственный фильм — «Миньоны и монстры».

Первый трейлер мультфильма показали в перерыве Супербоула. В нем трое друзей находят книгу заклинаний и случайно вызывают монстра. Последний трейлер вышел в мае: в нем миньоны ищут настоящих чудовищ, чтобы снять собственный фильм ужасов.