Матвиенко: Минкульт должен занять более жесткую позицию по фильмам о СВО

«Почему киносети себя так ведут? Почему им так позволительно осуществлять дискриминацию и на их усмотрение решать, какие фильмы показывать, а какие не показывать. Надо продолжить эту работу с министерством культуры. Министерство культуры должно здесь занимать более жесткую позицию. Прошу комитет по образованию, науке и культуре подключиться», — сообщила Матвиенко.