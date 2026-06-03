Матвиенко: Минкульт должен занять более жесткую позицию по фильмам о СВО

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель СФ Валентина Матвиенко предложила министерству культуры занять более жесткую позицию по показу фильмов о специальной военной операции (СВО). Об этом она заявила на пленарном заседании палаты.
Член комитета СФ по науке, образованию и культуре Артем Малащенков на пленарном заседании СФ заявил, что фильмы о СВО получают возрастную категорию 18+, что ограничивает возможность их показа. Также он добавил, что в России мало документальных фильмов, посвященных СВО. Ранее тему кинопоказа поднимал сенатор Айрат Гибатдинов, предложив пересмотреть возрастные ограничения.
«Почему киносети себя так ведут? Почему им так позволительно осуществлять дискриминацию и на их усмотрение решать, какие фильмы показывать, а какие не показывать. Надо продолжить эту работу с министерством культуры. Министерство культуры должно здесь занимать более жесткую позицию. Прошу комитет по образованию, науке и культуре подключиться», — сообщила Матвиенко.
Она также назвала важной тему, поднятую Малащенковым, и отметила, что нельзя «не болеть ситуацией», которая существует в стране.