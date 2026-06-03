Американская академия кинематографических искусств и наук объявила о планах создать мировой рейтинг кинотеатров. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте организации.
Список, который получит название Academy Marquee Theater List, опубликуют весной 2027 года. Дата приурочена к столетию киноакадемии.
В рейтинг попадут 50 локаций: 25 из них расположатся в США, еще 25 — в других странах. Эксперты будут оценивать кинотеатры по ряду параметров. В их числе качество изображения и звука, работа с аудиторией, программная политика и разнообразие контента.
Также в расчет возьмут историческую ценность залов, архитектуру зданий и инфраструктуру. Подать заявку на участие можно до 25 августа. Это могут сделать официальные представители любых стационарных кинотеатров, работающих круглый год. Временные и поп-ап-площадки в конкурсе не участвуют. Один владелец вправе номинировать не больше десяти кинотеатров.
В заявку потребуется включить историческую и техническую информацию о претенденте, календарь ежемесячных показов, рекомендательное письмо от деятеля культуры или общественного лидера, эссе о миссии кинотеатра и его особенностях, а также ссылку на «креативное видеопредложение».