Также в расчет возьмут историческую ценность залов, архитектуру зданий и инфраструктуру. Подать заявку на участие можно до 25 августа. Это могут сделать официальные представители любых стационарных кинотеатров, работающих круглый год. Временные и поп-ап-площадки в конкурсе не участвуют. Один владелец вправе номинировать не больше десяти кинотеатров.