Киану Ривз и Александра Грант появились вместе на гала-концерте MOCA-2026 в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе и стали одной из самых обсуждаемых пар вечера. 61-летний актер и 53-летняя художница не скрывали нежности: на ковровой дорожке они обменялись поцелуем и выглядели по-настоящему влюбленными.
Для выхода в свет Александра выбрала темно-бирюзовый костюм с цветочным принтом, укороченный топ и юбку асимметричного кроя. Образ дополнили золотой клатч, балетки, массивные украшения и легкий макияж с коралловой помадой. Грант давно делает ставку на естественность, в том числе принципиально не окрашивает седые волосы.
Ривз пришел на мероприятие в сером костюме, рубашке и темно-коричневых ботинках. Во время общения с прессой актер тепло отозвался о возлюбленной, отметив, что с такой женщиной, как Александра, «легко полюбить». Он также признался, что ему комфортно находиться среди друзей Грант, многие из которых тоже были на вечере.
Александра, в свою очередь, рассказала, что отношения с Ривзом отражаются и на ее творчестве: по ее словам, картины становятся «счастливее». Пара познакомилась еще в 2011 году, когда художница иллюстрировала книгу актера «Ода счастью», а роман официально подтвердила в 2019-м. С тех пор Грант сопровождает Ривза на редких светских выходах, но каждый раз их появление привлекает большое внимание.