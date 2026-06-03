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Киану Ривз и Александра Грант поцеловались на красной дорожке в Лос-Анджелесе

Актер и его избранница вышли вместе в свет и показали чувства на публике
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Киану Ривз и Александра Грант
Киану Ривз и Александра ГрантИсточник: Legion-Media.ru

Киану Ривз и Александра Грант появились вместе на гала-концерте MOCA-2026 в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе и стали одной из самых обсуждаемых пар вечера. 61-летний актер и 53-летняя художница не скрывали нежности: на ковровой дорожке они обменялись поцелуем и выглядели по-настоящему влюбленными.

Для выхода в свет Александра выбрала темно-бирюзовый костюм с цветочным принтом, укороченный топ и юбку асимметричного кроя. Образ дополнили золотой клатч, балетки, массивные украшения и легкий макияж с коралловой помадой. Грант давно делает ставку на естественность, в том числе принципиально не окрашивает седые волосы.

Киану Ривз и Александра Грант
Киану Ривз и Александра Грант

Ривз пришел на мероприятие в сером костюме, рубашке и темно-коричневых ботинках. Во время общения с прессой актер тепло отозвался о возлюбленной, отметив, что с такой женщиной, как Александра, «легко полюбить». Он также признался, что ему комфортно находиться среди друзей Грант, многие из которых тоже были на вечере.

Александра, в свою очередь, рассказала, что отношения с Ривзом отражаются и на ее творчестве: по ее словам, картины становятся «счастливее». Пара познакомилась еще в 2011 году, когда художница иллюстрировала книгу актера «Ода счастью», а роман официально подтвердила в 2019-м. С тех пор Грант сопровождает Ривза на редких светских выходах, но каждый раз их появление привлекает большое внимание.