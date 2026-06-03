Александра, в свою очередь, рассказала, что отношения с Ривзом отражаются и на ее творчестве: по ее словам, картины становятся «счастливее». Пара познакомилась еще в 2011 году, когда художница иллюстрировала книгу актера «Ода счастью», а роман официально подтвердила в 2019-м. С тех пор Грант сопровождает Ривза на редких светских выходах, но каждый раз их появление привлекает большое внимание.