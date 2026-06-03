Актеры воспитывают дочерей и сына без привлечения нянь. В интервью супруги не раз подчеркивали: семья для них остается главным приоритетом, поэтому все свободное время они отдают детям. Если Рейнольдс и Лайвли появляются на публике вместе, их подменяют родственники.