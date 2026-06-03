Блейк Лайвли устроила фотосессию для своего мужа и не удержалась от шутки. Актриса запечатлела, как Райан Рейнольдс позирует с её дизайнерской сумкой, и опубликовала снимок в личном блоге.
«Мой аккаунт официально превратился в OnlyFans», — написала артистка.
Лайвли и Рейнольдс встретились на площадке картины «Зеленый фонарь» в 2010 году. Через два года они сыграли свадьбу. Сегодня у пары четверо детей: 11-летняя Джеймс, 9-летняя Инес, 6-летняя Бетти и 3-летний Олин.
Актеры воспитывают дочерей и сына без привлечения нянь. В интервью супруги не раз подчеркивали: семья для них остается главным приоритетом, поэтому все свободное время они отдают детям. Если Рейнольдс и Лайвли появляются на публике вместе, их подменяют родственники.
Ранее Блейк Лайвли вышла в свет в облегающем топе и джинсах.