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Блейк Лайвли показала редкое фото Райана Рейнольдса

Актриса сняла на фото своего мужа Райана Рейнольдса
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс и Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

Блейк Лайвли устроила фотосессию для своего мужа и не удержалась от шутки. Актриса запечатлела, как Райан Рейнольдс позирует с её дизайнерской сумкой, и опубликовала снимок в личном блоге.

«Мой аккаунт официально превратился в OnlyFans», — написала артистка.

Райан Рейнольдс / фото: соцсети
Райан Рейнольдс / фото: соцсети

Лайвли и Рейнольдс встретились на площадке картины «Зеленый фонарь» в 2010 году. Через два года они сыграли свадьбу. Сегодня у пары четверо детей: 11-летняя Джеймс, 9-летняя Инес, 6-летняя Бетти и 3-летний Олин.

Актеры воспитывают дочерей и сына без привлечения нянь. В интервью супруги не раз подчеркивали: семья для них остается главным приоритетом, поэтому все свободное время они отдают детям. Если Рейнольдс и Лайвли появляются на публике вместе, их подменяют родственники.

Ранее Блейк Лайвли вышла в свет в облегающем топе и джинсах.