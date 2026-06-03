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Сидни Суини подогрела слухи о конфликте с Зендаей

Сидни Суини проигнорировала Зендаю на фоне слухов о конфликте
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Слухи о напряженных отношениях между звездами «Эйфории» получили новый виток после финала третьего сезона сериала. Сидни Суини опубликовала подборку закулисных фото с коллегами по съемочной площадке — но среди кадров не оказалось ни одного снимка с Зендаей.

В публикации Суини позировала с Джейкобом Элорди, Алексой Деми, Мод Апатоу, а также разместила фото покойного Эрика Дейна. «Это называется… актерская игра», — написала актриса.

Ранее, в ноябре 2025 года, Daily Mail сообщала, что между Суини и Зендеей якобы возник конфликт. По данным издания, Зендая отказалась участвовать в совместных промоакциях к третьему сезону «Эйфории» с Суини, а на мероприятиях актрисы якобы избегали друг друга.

По словам инсайдера, одной из причин разногласий якобы стало то, что Суини проявляла интерес к жениху Зендаи — Тому Холланду, когда он посещал съемочную площадку. Однако в том же месяце актриса Джессика Блэр Херман, также участвовавшая в съемках «Эйфории», опровергла слухи о конфликте.