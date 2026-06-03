Сидни Суини подогрела слухи о конфликте с Зендаей

По словам инсайдера, одной из причин разногласий якобы стало то, что Суини проявляла интерес к жениху Зендаи — Тому Холланду, когда он посещал съемочную площадку. Однако в том же месяце актриса Джессика Блэр Херман, также участвовавшая в съемках «Эйфории», опровергла слухи о конфликте.