Конкурсная программа
«Чуураа»
Когда и где: 9 июня в Доме культуры «ГЭС-2» «Чуураа» откроет программу «Док Индустрия». После показа состоится встреча с Максимом Арбугаевым.
Палеонтолог Айсен Климовский спускается в холодные тесные пещеры арктической Сибири в поисках мифического существа из якутского эпоса. Путешествие Айсена между наукой и мифологией сопровождается закадровым текстом, рассказывающим древнюю легенду об этих местах. Тающая вечная мерзлота открывает тайны, зародившиеся здесь задолго до появления человека, но и несет в себе угрозу — парниковые газы и останки животных, в которых тысячелетиями хранились микроорганизмы и вирусы из далекого прошлого.
«Чуураа» — новая работа якутского режиссера Евгении Арбугаевой и ее брата-оператора Максима Арбугаева. Как и в предыдущей ленте «Выход», номинированной на «Оскар», в новом фильме авторы рассматривают природу как хранительницу воспоминаний и безжалостно фиксируют разрушительные изменения, происходящие на планете. В 2026 году «Чуураа» вошла в конкурсную программу короткого метра Берлинского кинофестиваля.
«Джазестан»
Когда и где: 12 июня в Доме культуры «ГЭС-2» после показа фильма «Джазестан» пройдет встреча с режиссером Тимуром Абакаровым, продюсером Михаилом Новицким и участниками группы «нееет, ты что».
Дагестанский джаз — звучит как оксюморон, а на деле — уникальный феномен в мире российской независимой музыки последних лет. Соединив джаз, фанк и кавказский культурный контекст, Рамазан Маллаев и Расул Махалиев создали группу «нееет, ты что», которая стала одним из главных открытий музыкальных фестивалей страны.
Фильм «Джазестан», снятый режиссером всех клипов группы Тимуром Абакаровым, не только рассказывает о тернистом пути дагестанских джазменов к большой сцене, но и раскрывает философию коллектива.
«Мы не знакомимся»
Когда и где: 13 июня в Доме культуры «ГЭС-2» после показа фильма «Мы не знакомимся» пройдет встреча с режиссером Юлией Гуськовой и героями ленты Ваней и Глебом.
Летними вечерами Большой Спасоглинищевский переулок окрашивается разноцветными головами и заполняется юными голосами — матерящимися, поющими под гитару, обсуждающими новый альбом Канье Уэста и признающимися в любви. 17-летний Глеб и его друг Иван легко вливаются в толпу «нефоров» с Китай-города, ищущих себя, алкоголь и спасение от одиночества.
«Мы не знакомимся» — дебютный фильм режиссера Юлии Гуськовой. Случайно увидев подростковую китайгородскую тусовку, Юлия не смогла пройти мимо. Она осталась, чтобы поближе рассмотреть поколение, взрослевшее в пандемию, возродившее давно забытые субкультуры и вышедшее на улицу, навстречу дружелюбному и не очень миру.
«Никита Компьютер»
Когда и где: 13 июня в Доме культуры «ГЭС-2» после показа фильма «Никита Компьютер» пройдет встреча с режиссером Антоном Моисеенко.
Режиссер Антон Моисеенко приезжает в Миннесоту — в гости к своему старому другу Никите. В 2010-е он был грозой московских тусовок, играл на басу и сочинял техно, а сегодня работает курьером в провинциальном американском городке.
В своей экспериментальной техно-мелодраме «Никита Компьютер» Антон Моисеенко поднимает вопросы об эмиграции и идентичности и ставит под сомнение надежность памяти. Архивные кадры чередуются с сегодняшней размеренной жизнью Никиты в одноэтажной Америке и мокьюментари-сценами, разыгранными актерами и представляющими взгляд разных людей на одни и те же события. Музыка, написанная Никитой в прошлой жизни, становится проводником в его прошлое и полноценной сюжетной линией фильма.
Внеконкурсная программа
«Сон с буквой “Ы”»
Когда и где: 5 июня в кинотеатре «Зотов. Кино» после показа фильма «Сон с буквой “Ы”» пройдет встреча с авторской группой фильма и организаторами «Выкса-фестиваля».
Уже 15 лет в небольшом промышленном городе Выкса в Нижегородской области проходит фестиваль, который объединяет театр, музыку, стрит- и паблик-арт и современное искусство. За прошедшие годы «Выкса-фестиваль» из локальной альтернативы досуга для подростков превратился в яркий и насыщенный праздник федерального масштаба.
Документальный фильм «Сон с буквой “Ы”» режиссера Ивана Власова — это не хроника событий, а портрет участников фестиваля и наглядное доказательство того, как одна инициатива может изменить маленький город и его жителей.
«Горбушка. Сердце русского рока»
Когда и где: 11 июня сериал «Горбушка. Сердце русского рока» будет показан на большом экране киноцентра «Октябрь». Картину представят креативный продюсер и герой проекта Александр Юрасов и режиссер Тимур Федоров, а также продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров и продюсер Okko Светлана Сонина.
В конце восьмидесятых комсомольцы Игорь Тонких и Александр Ларин создают клуб филофонистов в ДК авиационного завода в Филях — спустя несколько лет это место превратится в крупнейший пиратский рынок Европы, а сама «Горбушка» станет культовым центром московской рок-культуры.
История легендарной «Горбушки» оживает через воспоминания ее главных героев — от Гарика Сукачева и Сергея Галанина до Дмитрия Гройсмана, Армена Григоряна и других знаковых фигур отечественной рок-сцены, вновь собравшихся в стенах ДК спустя почти сорок лет. Через личные истории музыкантов, продюсеров и продавцов зрителям раскрывается феномен этого уникального «места силы».
«Почему она выбрала футбол»
Когда и где: 12 июня в кинозале МАММ после показа фильма «Почему она выбрала футбол» пройдет встреча с режиссером Маратом Казыкановым и креативным продюсером Анастасией Подольской.
Футбол — это только для мальчиков? С этим и множеством других стереотипов постоянно сталкиваются участницы женской юношеской команды из Дагестана. А ведь каждая из них не представляет свою жизнь без футбола — по разным причинам. Что же заставляет девушек каждый день выходить на поле с мячом? Безудержная энергия спорта, адреналин, удивительное чувство свободы или возможность просто быть собой?
Об этом юные воспитанницы академии махачкалинского футбольного клуба «Динамо» рассказывают во вдохновляющем документальном фильме Марата Казыканова «Почему она выбрала футбол», в основу которого положен масштабный спецпроект в поддержку женского футбола в Дагестане, запущенный в 2025 году.
«Диайвай»
Когда и где: 12 июня в Доме культуры «ГЭС-2» картину представят и обсудят режиссеры Айдар Шарипов, Антон Носов и Константин Клюев.
В Казань со всей России съезжаются скейтеры, чтобы своими руками построить крупнейший в стране скейт-парк. Для них это не просто стройка, но возможность найти мощную поддержку и чувство единения с теми, кто тоже проходит через нелегкий жизненный период.
«Диайвай» — пронзительное и вдохновляющее документальное кино о целительной силе скейтбординга, рассказанное через историю скейтера Жени. Борясь с депрессией и алкогольной зависимостью, Женя оказывается на грани, но именно скейтбординг становится для него необходимой опорой и шансом начать жизнь заново.
С полным расписанием программы «Док Индустрия» можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля Beat Film Festival. Кино Mail выступает информационным партнером секции.