Футбол — это только для мальчиков? С этим и множеством других стереотипов постоянно сталкиваются участницы женской юношеской команды из Дагестана. А ведь каждая из них не представляет свою жизнь без футбола — по разным причинам. Что же заставляет девушек каждый день выходить на поле с мячом? Безудержная энергия спорта, адреналин, удивительное чувство свободы или возможность просто быть собой?