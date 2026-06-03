Анна Старшенбаум потеряла загранпаспорт в Таиланде

Ситуация осложняется тем, что в Таиланде сейчас сезон дождей. Старшенбаум опасается, что если документ оказался на улице, он мог намокнуть и стать недействительным. Отсутствие паспорта уже создает бытовые трудности: актриса не может арендовать автомобиль и свободно передвигаться по острову.