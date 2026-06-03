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Анна Старшенбаум потеряла загранпаспорт в Таиланде

Анна Старшенбаум потеряла загранпаспорт на Пхукете
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум столкнулась с трудностями после переезда в Таиланд. Этой весной актриса вместе с сыновьями и возлюбленным Даниилом Наумовым перебралась на Пхукет.

Пока семья живет в отелях и подбирает постоянное жилье. По словам актрисы, найти подходящий вариант оказалось непросто, поэтому приходится регулярно менять локации. Сейчас Старшенбаум остановилась в гостинице с живописным видом.

«Хорошая новость в том, что я наконец-то нашла на Пхукете прекрасный видовой отель, что на Пхукете оказалось сделать очень сложно», — сказала Анна.

Анна Старшенбаум
Анна СтаршенбаумИсточник: Legion-Media.ru

Но главной проблемой стала пропажа загранпаспорта. Анна рассказала подписчикам, что документ исчез при загадочных обстоятельствах. По ее словам, паспорт всегда находился в сумке, которая лежала в автомобиле. При этом деньги и другие вещи остались на месте.

«Нигде не могу его найти, он все время лежал у меня в сумке, сумка все время лежала в машине. Деньги на месте, паспорта нет», — рассказала актриса подписчикам.

Ситуация осложняется тем, что в Таиланде сейчас сезон дождей. Старшенбаум опасается, что если документ оказался на улице, он мог намокнуть и стать недействительным. Отсутствие паспорта уже создает бытовые трудности: актриса не может арендовать автомобиль и свободно передвигаться по острову.

Ранее Анна Старшенбаум объяснила, почему не стала разводиться с мужем.