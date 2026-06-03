56-летняя звезда посетила премьеру фильма «Служебный роман», где исполнила главную роль. Событие прошло 2 июня в Нью-Йорке. Для выхода артистка надела бежевое макси с глубоким декольте. Наряд украсили вышивка и пайетки. Образ дополнили длинные серьги, браслет и клатч. Стилисты уложили волосы певицы в пучок, оставив пряди у лица. Макияж выполнили с фиолетовыми тенями, накладными ресницами и блеском для губ. Перед камерами Лопес позировала вместе с коллегой Бреттом Голдстином.