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56-летняя Дженнифер Лопес вышла на премьеру в платье с глубоким декольте

Актриса снялась в платье с глубоким декольте

Дженнифер Лопес вышла в свет в платье, которое едва скрывало грудь. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

56-летняя звезда посетила премьеру фильма «Служебный роман», где исполнила главную роль. Событие прошло 2 июня в Нью-Йорке. Для выхода артистка надела бежевое макси с глубоким декольте. Наряд украсили вышивка и пайетки. Образ дополнили длинные серьги, браслет и клатч. Стилисты уложили волосы певицы в пучок, оставив пряди у лица. Макияж выполнили с фиолетовыми тенями, накладными ресницами и блеском для губ. Перед камерами Лопес позировала вместе с коллегой Бреттом Голдстином.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала о своей личной жизни после развода с Беном Аффлеком.