В центре сюжета — повзрослевшая Маша, которая стала более рассудительной, но по-прежнему любит шутить. Она готовится к важному этапу своей жизни — выпускному вечеру, который должен стать символическим переходом во взрослый мир. Однако планы школьников оказываются под угрозой: Няня вновь замышляет испортить праздник и финальный школьный вечер. Для реализации своего плана она объединяется с аферистом Антоном. Маша вместе с Егором решают помешать злодеям и спасти выпускной, от которого зависит завершение их школьной истории.