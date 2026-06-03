«Не одна дома 3. Выпускной» (2026) — российская семейная комедия. Режиссером проекта выступил Митрий Семенов-Алейников. К своим ролям вернулись Милана Хаметова, Давид Манукян, Алексей Маклаков и Юлианна Михневич. Также в актерском составе появились Роман Курцын, Георгий Волчек и другие исполнители.
В центре сюжета — повзрослевшая Маша, которая стала более рассудительной, но по-прежнему любит шутить. Она готовится к важному этапу своей жизни — выпускному вечеру, который должен стать символическим переходом во взрослый мир. Однако планы школьников оказываются под угрозой: Няня вновь замышляет испортить праздник и финальный школьный вечер. Для реализации своего плана она объединяется с аферистом Антоном. Маша вместе с Егором решают помешать злодеям и спасти выпускной, от которого зависит завершение их школьной истории.
Описание концовки фильма «Не одна дома 3. Выпускной» (2026)
В финале картины Маша и Егор раскрывают планы Няни и афериста Антона, не позволяя им сорвать выпускной вечер. Подросткам удается вовремя предотвратить их действия и спасти главный школьный праздник, который становится важной точкой завершения их школьной истории. Этим поступком герои доказывают, что их мнение и решения имеют значение, а подростков нельзя недооценивать.
Кульминацией становится сам выпускной бал, который проходит без срыва и становится символическим переходом героев во взрослую жизнь. В финальной сцене звучит музыка, которая еще больше усиливает эмоциональный итог всей истории.
По словам актрисы Миланы Хаметовой, третья часть подводит черту под приключениями ее героини. Она отметила, что фильм сосредоточен на теме взросления, выпускного и перехода во взрослую жизнь, а также затрагивает школьные переживания, отношения с родителями и первую любовь как важные этапы становления персонажей.
Как сложились судьбы героев
Выпускной вечер становится для Маши и ее друзей символической точкой взросления, после которой каждый из них сделает шаг в новую жизнь.
Маша
Проходит важный этап внутреннего взросления. Ей удается не только спасти выпускной, но и окончательно доказать себе и окружающим, что она способна принимать самостоятельные решения и отвечать за их последствия. Маша все та же беззаботная девочка, но в финале она становится более уверенной и собранной.
Егор
Поддерживает Машу в ключевой момент и вместе с ней участвует в спасении выпускного вечера. Его линия завершается укреплением уверенности в себе и пониманием собственной роли, а также переходом к более зрелому восприятию отношений и ответственности.
Будет ли продолжение франшизы «Не один дома»
Съемки четвертой части франшизы не запланированы. Однако полностью исключать возможность продолжения также не стоит. Вероятно, создатели кинокартины будут оценивать успех третьей части и после этого принимать решение.