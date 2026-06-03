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Максим Виторган улетел из России с сыном от Ксении Собчак

Актер сообщил, что отправился с наследником в Сингапур
Максим Виторган
Максим ВиторганИсточник: Алексей Молчановский

Максим Виторган покинул Россию вместе с сыном. Звезда проекта «Беспринципные» сообщил об отъезде в личном блоге.

Актер рассказал подписчикам, что отправился с Платоном в путешествие по Сингапуру.

Максим Виторган с сыном / фото: соцсети
Максим Виторган с сыном / фото: соцсети

Виторган и Ксения Собчак расторгли брак весной 2019 года. Телеведущая отмечает, что развод прошел для их сына достаточно мягко. По словам бизнесвумен, они никогда не манипулировали Платоном, поэтому им удалось сохранить хорошие отношения. Мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак.

Ранее Максим Виторган привел сына от Собчак на футбольный матч.