Максим Виторган покинул Россию вместе с сыном. Звезда проекта «Беспринципные» сообщил об отъезде в личном блоге.
Актер рассказал подписчикам, что отправился с Платоном в путешествие по Сингапуру.
Виторган и Ксения Собчак расторгли брак весной 2019 года. Телеведущая отмечает, что развод прошел для их сына достаточно мягко. По словам бизнесвумен, они никогда не манипулировали Платоном, поэтому им удалось сохранить хорошие отношения. Мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак.
Ранее Максим Виторган привел сына от Собчак на футбольный матч.