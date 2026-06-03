Виторган и Ксения Собчак расторгли брак весной 2019 года. Телеведущая отмечает, что развод прошел для их сына достаточно мягко. По словам бизнесвумен, они никогда не манипулировали Платоном, поэтому им удалось сохранить хорошие отношения. Мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак.