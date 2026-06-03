Лазурное море, всюду проникающие солнечные лучи и хладнокровные манипуляции хищника, сыгранного Уиллемом Дефо, — рассказываем, где снимался стильный европейский триллер «День рождения» и какую роль в сюжете сыграли эффектные локации.
О чем фильм «День рождения»: роскошь, интриги и гений места
События ленты разворачиваются в конце 1970-х годов. Эксцентричный судоходный магнат Маркос Тимолеон, которого с демоническим обаянием играет Уиллем Дефо, устраивает грандиозное торжество на своем частном острове в честь дня рождения дочери Софии. Девушке исполняется 25 лет, она — единственная наследница империи.
В этот рай на земле, окруженный со всех сторон бескрайней морской лазурью, съезжаются приближенные, партнеры и те, кто давно ждет подходящего момента, чтобы обратиться к магнату со своими планами. Сама вечеринка становится прекрасным поводом для интриг, манипуляций и сведения старых счетов.
Режиссером картины выступил испанский режиссер Мигель Анхель Хименес. В основу сценария лег роман Паноса Карнезиса 2007 года. Вместе с Дефо в фильме снялись датская актриса Виктория Кармен Сонн, известная по фильму «Девушка с иглой», испанская звезда Эмма Суарес, а также Джо Коул и Карлос Куэвас.
События фильма укладываются в 24 часа. За это время перед зрителем раскрываются не только тайны семьи, но и сам остров: его ландшафт, контраст света и сумрака, прекрасное море становятся полноправными участниками драмы.
Рай, который становится клеткой
Героя Дефо называют зловещим двойником знаменитого магната Аристотеля Онассиса. Маркос Тимолеон — харизматичный, пугающий, но вместе с тем обаятельный патриарх, чья власть выходит далеко за пределы семьи.
«Остров Маркоса — рай, который быстро начинает казаться клеткой», — говорит режиссер Мигель Анхель Хименес.
Создатели ленты принципиально отказались от павильонов. Все съемки прошли в Греции, на натуре. Захватывающие дух пейзажи стали важной частью визуального языка фильма. Режиссер сознательно искал «почти джунгли»: густая, влажно-соленая морская природа контрастирует с холодными манипуляциями героя Дефо и создает чувство беспокойства.
Лазурные дали усиливают ощущение изолированности этого мира большого богатства и внутреннего распада. А сама вечеринка в честь дня рождения избалованной наследницы-бунтарки блистательна, но в какой-то момент становится удушающей.
Корфу: зелень, море и венецианская архитектура
Главной локацией стал остров Корфу. Его буйная растительность, извилистая береговая линия и элегантная венецианская архитектура создали идеальный фон для владений клана Тимолеон.
«Место действия также было ключом к созданию атмосферы с самого начала. Мы снимали на Корфу, мистическом для меня месте. Особняк с его увядающей элегантностью и прорастающей растительностью придал нашим локациям одновременно красоту и клаустрофобию», — поделился Мигель Анхель Хименес.
График съемок позволил создателям зафиксировать естественное летнее освещение прекрасного греческого острова.
Ключевые локации на Корфу: бухта для влюбленных и роскошная вилла
Канал д’Амур в Сидари — живописное место на северо-западе Корфу с прозрачной бирюзовой водой, золотистыми скалами и множеством живописных бухт. По легенде, если влюбленные проплывут через канал, то их любовь будет вечной. Именно здесь снималась напряженная эротическая сцена, которая на секунду позволила предположить благополучный исход событий.
Антико Россо в деревне Афра — историческая вилла XVII века всего в нескольких минутах от города Корфу. Расположенная на участке в 100 000 квадратных метров посреди оливковой рощи, эта усадьба с ее величественной архитектурой и уединенными садами стала воплощением «позолоченной клетки». Здесь снимали большинство сцен в особняке, где героев окружали роскошь, богатство и одновременно — гнетущее ощущение изоляции.
С одной стороны — оливковые рощи и освещенные солнцем бухты, с другой — помпезные масштабы декораций и зловещий полумрак залов усадьбы... Все это работает на одну идею: за фасадом рая скрывается ад семейных тайн.
Афины: исторические интерьеры
Отдельные интерьерные сцены снимали в столице Греции — Афинах. Съемки в городе позволили показать исторически точную и соответствующую периоду 1970-х годов обстановку, в которой мог бы жить владелец судоходной империи Маркос Тимолеон. Кроме того, эти локации дали фильму недостающее городское измерение.
Личный штрих: связь Дефо со Средиземноморьем
Отдельный культурный слой проекту добавляет связь Уиллема Дефо со Средиземноморьем. Актер живет в Риме с супругой, режиссером Джадой Колагранде, превосходно говорит по-итальянски и в интервью легко переходит на этот язык.
Фильм «День рождения» выходит в российский прокат с 4 июня. Кино Mail – информационный партнер ленты.