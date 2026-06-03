В этот рай на земле, окруженный со всех сторон бескрайней морской лазурью, съезжаются приближенные, партнеры и те, кто давно ждет подходящего момента, чтобы обратиться к магнату со своими планами. Сама вечеринка становится прекрасным поводом для интриг, манипуляций и сведения старых счетов.