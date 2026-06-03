Картину «Учитель фехтования» планируют выпустить осенью

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Спортивная драма «Учитель фехтования» с Юлией Пересильд и Юрием Стояновым в главных ролях планируется к выходу в российский прокат осенью 2026 года. Об этом ТАСС сообщил режиссер картины Антон Маслов.
«Планируем выпустить “Учителя фехтования” осенью. Сейчас проект находится в активной стадии производства. Мы уже начали монтаж, часть материала отправили на компьютерную графику», — сказал собеседник агентства.
Фильм расскажет историю противостояния двух саблисток — талантливой и волевой Марины Яковлевой, роль которой исполняет Пересильд, и олимпийской чемпионки Карины Григорян (Софья Каштанова). Их наставником становится легендарный тренер Адаров в исполнении Стоянова. Под его руководством героиням предстоит не только бороться за чемпионский титул, но и преодолеть личные конфликты, связанные с прошлым, амбициями и внутренними страхами.
В актерский состав также вошли Дмитрий Чеботарев, Ульяна Пылаева, Полина Романова, Сергей Шанин, Лиза Климова и Татьяна Филатова. Дистрибьютором проекта выступит компания «Атмосфера кино».