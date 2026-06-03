Картину «Учитель фехтования» планируют выпустить осенью

Фильм расскажет историю противостояния двух саблисток — талантливой и волевой Марины Яковлевой, роль которой исполняет Пересильд, и олимпийской чемпионки Карины Григорян (Софья Каштанова). Их наставником становится легендарный тренер Адаров в исполнении Стоянова. Под его руководством героиням предстоит не только бороться за чемпионский титул, но и преодолеть личные конфликты, связанные с прошлым, амбициями и внутренними страхами.