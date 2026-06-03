Умерла актриса из «Реальных пацанов» и «Склифосовского» Елена Панджариди

В период с 1988 по 2011 год работала в Пермском академическом театре драмы. В 2011—2012 годах играла в Камерном театре. С 2012 года служила в Театре Шалом. С 2016 года — актриса Драматического Театра «Большая медведица» (Москва). С 2021 года преподавала актерское мастерство в школе Нового театра.