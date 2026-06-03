Умерла актриса из «Реальных пацанов» и «Склифосовского» Елена Панджариди

На 61-м году ушла из жизни актриса театра и кино, известная по ролям в сериалах «Реальные пацаны», «Склифосовский» и другим, Елена Панджариди. Об этом стало известно aif.ru.
Актриса скончалась еще 21 мая, однако известно об этом стало сейчас. Дочь актрисы Яна подтвердила сообщения о смерти матери.
Елена Панджариди родилась 3 июня 1965 года. В 1988 году окончила Челябинское музыкальное училище им. Чайковского, актерское отделение, курс Н. Орлова. В 1998 году окончила Пермский институт искусств, курс Виктора Ильева.
В период с 1988 по 2011 год работала в Пермском академическом театре драмы. В 2011—2012 годах играла в Камерном театре. С 2012 года служила в Театре Шалом. С 2016 года — актриса Драматического Театра «Большая медведица» (Москва). С 2021 года преподавала актерское мастерство в школе Нового театра.
Актриса дебютировала в кино в 2010 году. В общей сложности она снялась более чем в трех десятках фильмов и сериалов. Последний фильм с ее участием еще находится в производстве. Панджариди известна по ролям сериалах «Реальные пацаны», «Склифосовский», «Счастливы вместе» и другим.