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Путин рассказал о разговоре с режиссером, снявшим фильм на немецком языке

Путин объяснил важность художественных произведений на языке оригинала
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о разговоре с режиссером из России, который снимал кинокартину на немецком языке, и объяснил, чем важны художественные произведения на языке оригинала.

Глава государства во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. В ходе мероприятия народный артист России Сергей Безруков рассказал о работе российского «культурного десанта» за рубежом.

«Самый показательный момент наших переговоров, вопрос, который иногда звучит от наших зарубежных партнеров. Нам обычно так говорят: “Мы понимаем, зачем этот проект нужен вам. А зачем нам ваша русская культура на русском языке?”» — рассказал Безруков.

В свою очередь, президент ответил на этот вопрос, приводя в пример работы одного из российских режиссеров.

«Один из наших сегодняшних деятелей культуры, который снимает фильмы на иностранном языке, в частности, на немецком, как-то мне сказал: “Ну да, я хочу, чтобы этот фильм шел у нас, в России, но на немецком языке. Почему? Потому что это оригинал, чтобы люди слышали”. Пускай будет подстрочник, но чтобы слышали. Вот и объяснение, если люди, с которыми вы общались, не понимают этого, то им нужно объяснить», — сказал Путин.