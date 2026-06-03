Путин рассказал о разговоре с режиссером, снявшим фильм на немецком языке

«Один из наших сегодняшних деятелей культуры, который снимает фильмы на иностранном языке, в частности, на немецком, как-то мне сказал: “Ну да, я хочу, чтобы этот фильм шел у нас, в России, но на немецком языке. Почему? Потому что это оригинал, чтобы люди слышали”. Пускай будет подстрочник, но чтобы слышали. Вот и объяснение, если люди, с которыми вы общались, не понимают этого, то им нужно объяснить», — сказал Путин.