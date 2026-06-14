Их стоит ждать: 5 самых любопытных фильмов кинофестиваля «Новое движение»

«Чужой звонок»
Награда 3-го фестиваля молодого кино «Новое движение» – «Лучшая мужская роль» (Денис Косиков)
Художница Наташа (Светлана Иванова) приходит на выставку, где представлены ее картины, и обнаруживает в числе экспонатов плеер с кассетой, которую она много лет назад записывала со своим одноклассником. Героиня мысленно переносится в 2003 год, когда в ее школе появился новенький — спокойный, воспитанный, совершенно не похожий на сверстников Игорь. Их с Наташей сближает музыка, и вот они уже вместе пишут песни и готовятся к большому творческому будущему, но трагедия в семье Игоря заставляет их повзрослеть раньше времени.
Дебют режиссера Светланы Белкиной «Чужой звонок» снят по мотивам одноименной повести Екатерины Марковой, опубликованной в 1979 году и рассказывающей о еще более далеких от сегодняшнего дня 1960-х. Белкина перенесла сюжет в XXI век, но диалоги, интерьеры и светлая наивность героев будто застыли в советской киноклассике, где-то между «Июльским дождем» и «Вам и не снилось», к которым в разной степени отсылается «Чужой звонок».
Если в первой половине фильма диссонанс текста и сеттинга и досадные мелодраматические штампы мешают сопереживанию героям, то во второй, после драматического твиста, невозможно не проникнуться сочувствием к пронзительному взгляду хрупкой Али Майер и бездонным голубым глазам Дениса Косикова. Чем стремительнее взрослеют их герои, тем яснее звучат в истории нотки ирландского хита «Нормальные люди» — за полным вычетом эротической составляющей.
«Меня пожирает собственная кровать»
Награды: «Лучшее визуальное решение», специальный приз социальной сети ВКонтакте и кинокомпании «Веретено»
Рамаз литрами пьет воду, надувает лопнувший шарик, интересуется у кого-то на другом конце провода, можно ли заморозить мизинец, — оставить часть себя молодой. Лиза рассуждает о мужских стрижках, дегустирует приторную газировку и тщетно поджигает кору дерева. Они вязнут в совместном ничегонеделании, взращивая сексуальное напряжение внутри себя, но не решаются сблизиться и прервать эту мучительную маету.
«Меня пожирает собственная кровать» — это новая часть панк-мультивселенной Вячеслава Иванова, в 2025 году взявшего Главный приз фестиваля «Новое движение» за хулиганское драмеди «Привычка нюхать пальцы». Во втором фильме Иванов продолжает укачивать зрителя беспокойной камерой, с любовью разглядывающей волосы, прыщики и мочки ушей своих героев — тотально одиноких, замкнутых в себе, контактирующих со странным внешним миром исключительно через телефонную трубку.
Уморительные диалоги, точно выхваченная повседневность, завораживающая «обычность» персонажей и многозначительные нюансы, будто случайно попадающие в кадр, оборачивают «кино ни о чем» в глубокое высказывание, а любовь к крупным планам, расфокусу и теплому цветокору роднит «Кровать» с фильмами Романа Михайлова.
«Ветер в голове»
Награды: «Лучшая режиссура» (Арсений Московский), Главный приз фестиваля
Хоккеист Слава по прозвищу Помпей пренебрегает дружескими связями ради карьеры в США. Но мечты о большом спорте разрушает неизлечимая болезнь. Вернувшись на родину, Слава воссоединяется с Лехой (Му-му) и Даней (Шакира), и вместе трое друзей на ржавой голубой «Победе» бегут из Москвы на юг — каждый от своих проблем. Необременительное путешествие превращается в гонку со временем, выиграть которую мешают сектанты, дилеры, ДПСники, сутенеры, мелкие ссоры, осколочные ранения и, конечно же, любовь.
«Ветер в голове» — неровный, безбашенный, замешанный на молодости и интуиции дебют уральских кинематографистов во главе с режиссером Арсением Московским и сценаристом Даниилом Мартом. Вдохновленный «Бумером», пропитанный духом ранних Гая Ричи и Квентина Тарантино, фильм сбивчиво поет гимн взрослению и молодецкой дури. Именно ветер в голове заставляет героев, органично сыгранных Даниилом Мартом, Никитой Столяровым и Степаном Сазоновым, ошибаться, ссориться до крови, не мешкая жать курок и горячо любить, и он же делает их свободными и живыми. До определенного момента…
«Жужа»
Награда «Нового движения 2026» – диплом жюри «За чувственность»
Аня и Варя — сестры не разлей вода, несмотря на кажущуюся несовместимость. Болтливая порывистая Аня играет на скрипке и готовится к поступлению в институт. Тихая флегматичная Варя проводит лето за расклеиванием объявлений. Молчание для Вари — не акт протеста, а зона комфорта, в которую легко и естественно вписывается случайный знакомый — глухой парень Юра, переплавляющий стеклотару в милые поделки. В их беззвучных разговорах, внимательных взглядах и легких прикосновениях зарождается первая любовь.
Режиссер и сценаристка Юлия Анищенко писала свой первый полнометражный фильм «от обратного», придумывая героиню максимально не похожей на себя. Такой нетипичный для начинающего автора подход обеспечил «Жуже» крепкую основу — искреннее желание героев наладить связь с другим, максимально отличным от тебя человеком, и прислушаться к нему, даже если он молчит. Закрепило этот гуманистический фундамент обаяние молодых актеров Варвары Пахомовой, Григория Чеглакова и Анастасии Волженской, компенсирующее огрехи дебютной режиссуры.
«Где ты?»
Вернувшись с ночной смены, анестезиолог Максим обнаруживает дома измученную недосыпом жену Аню, которая просит его погулять с трехмесячным сыном Никитой. Невольно прикорнув на скамейке в парке, Максим в ужасе обнаруживает, что мальчика похитили. Работа полиции и волонтеров не приносит результата, неутешительная статистика похищений младенцев отнимает всякую надежду, трагедия раскалывает семью. Спустя шесть лет Аня снова замужем и воспитывает дочь, а Максим продолжает искать сына. Звонок из прошлого придает ему сил: предполагаемую похитительницу видели в Ялте — с шестилетним ребенком.
Режиссер и сценарист «Где ты?» Вероника Коржевская, пять лет назад снявшая короткометражку о кризисе бездетного брака с Данилой Козловским и Надеждой Михалковой «По ту сторону виноградника», возвращается к теме родительства с еще более болезненного ракурса — потери ребенка. Коржевская использует яркий каст, приправленный звездными эпизодами и украшенный юным актером Андреем Рожковым, солнечный сеттинг, контрастирующий с тяжелой историей, и несколько запрещенных штампов, чтобы спровоцировать у зрителя слезы и размышления. Но все эти приемы лучше сработали бы в коротком метре.
В растянутом до 93 минут фильме талантливая актерская игра Никиты Волкова, глубоко проживающего своего персонажа, теряется на фоне его регулярного оголения, а социальный контекст размывается в многочисленных лишних сценах и необязательных сюжетных линиях.