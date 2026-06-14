Их стоит ждать: 5 самых любопытных фильмов кинофестиваля «Новое движение»

Художница Наташа (Светлана Иванова) приходит на выставку, где представлены ее картины, и обнаруживает в числе экспонатов плеер с кассетой, которую она много лет назад записывала со своим одноклассником. Героиня мысленно переносится в 2003 год, когда в ее школе появился новенький — спокойный, воспитанный, совершенно не похожий на сверстников Игорь. Их с Наташей сближает музыка, и вот они уже вместе пишут песни и готовятся к большому творческому будущему, но трагедия в семье Игоря заставляет их повзрослеть раньше времени.