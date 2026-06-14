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Их стоит ждать: 5 самых любопытных фильмов кинофестиваля «Новое движение»

Рассказываем о самых ярких и незаурядных фильмах – участниках фестиваля молодого кино, проходившего в Великом Новгороде, выхода которых точно стоит ждать
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail

«Чужой звонок»

Художница Наташа (Светлана Иванова) приходит на выставку, где представлены ее картины, и обнаруживает в числе экспонатов плеер с кассетой, которую она много лет назад записывала со своим одноклассником. Героиня мысленно переносится в 2003 год, когда в ее школе появился новенький — спокойный, воспитанный, совершенно не похожий на сверстников Игорь. Их с Наташей сближает музыка, и вот они уже вместе пишут песни и готовятся к большому творческому будущему, но трагедия в семье Игоря заставляет их повзрослеть раньше времени.

Дебют режиссера Светланы Белкиной «Чужой звонок» снят по мотивам одноименной повести Екатерины Марковой, опубликованной в 1979 году и рассказывающей о еще более далеких от сегодняшнего дня 1960-х. Белкина перенесла сюжет в XXI век, но диалоги, интерьеры и светлая наивность героев будто застыли в советской киноклассике, где-то между «Июльским дождем» и «Вам и не снилось», к которым в разной степени отсылается «Чужой звонок».

Кадр из фильма «Чужой звонок»
Кадр из фильма «Чужой звонок»

Если в первой половине фильма диссонанс текста и сеттинга и досадные мелодраматические штампы мешают сопереживанию героям, то во второй, после драматического твиста, невозможно не проникнуться сочувствием к пронзительному взгляду хрупкой Али Майер и бездонным голубым глазам Дениса Косикова. Чем стремительнее взрослеют их герои, тем яснее звучат в истории нотки ирландского хита «Нормальные люди» — за полным вычетом эротической составляющей.

«Меня пожирает собственная кровать»

Награды: «Лучшее визуальное решение», специальный приз социальной сети ВКонтакте и кинокомпании «Веретено»

Рамаз литрами пьет воду, надувает лопнувший шарик, интересуется у кого-то на другом конце провода, можно ли заморозить мизинец, — оставить часть себя молодой. Лиза рассуждает о мужских стрижках, дегустирует приторную газировку и тщетно поджигает кору дерева. Они вязнут в совместном ничегонеделании, взращивая сексуальное напряжение внутри себя, но не решаются сблизиться и прервать эту мучительную маету.

«Меня пожирает собственная кровать» — это новая часть панк-мультивселенной Вячеслава Иванова, в 2025 году взявшего Главный приз фестиваля «Новое движение» за хулиганское драмеди «Привычка нюхать пальцы». Во втором фильме Иванов продолжает укачивать зрителя беспокойной камерой, с любовью разглядывающей волосы, прыщики и мочки ушей своих героев — тотально одиноких, замкнутых в себе, контактирующих со странным внешним миром исключительно через телефонную трубку.

Кадр из фильма «Меня пожирает собственная кровать»
Кадр из фильма «Меня пожирает собственная кровать»

Уморительные диалоги, точно выхваченная повседневность, завораживающая «обычность» персонажей и многозначительные нюансы, будто случайно попадающие в кадр, оборачивают «кино ни о чем» в глубокое высказывание, а любовь к крупным планам, расфокусу и теплому цветокору роднит «Кровать» с фильмами Романа Михайлова.

«Ветер в голове»

Награды: «Лучшая режиссура» (Арсений Московский), Главный приз фестиваля

Хоккеист Слава по прозвищу Помпей пренебрегает дружескими связями ради карьеры в США. Но мечты о большом спорте разрушает неизлечимая болезнь. Вернувшись на родину, Слава воссоединяется с Лехой (Му-му) и Даней (Шакира), и вместе трое друзей на ржавой голубой «Победе» бегут из Москвы на юг — каждый от своих проблем. Необременительное путешествие превращается в гонку со временем, выиграть которую мешают сектанты, дилеры, ДПСники, сутенеры, мелкие ссоры, осколочные ранения и, конечно же, любовь.

«Ветер в голове» — неровный, безбашенный, замешанный на молодости и интуиции дебют уральских кинематографистов во главе с режиссером Арсением Московским и сценаристом Даниилом Мартом. Вдохновленный «Бумером», пропитанный духом ранних Гая Ричи и Квентина Тарантино, фильм сбивчиво поет гимн взрослению и молодецкой дури. Именно ветер в голове заставляет героев, органично сыгранных Даниилом Мартом, Никитой Столяровым и Степаном Сазоновым, ошибаться, ссориться до крови, не мешкая жать курок и горячо любить, и он же делает их свободными и живыми. До определенного момента…

«Жужа»

Награда «Нового движения 2026» – диплом жюри «За чувственность»

Кадр из фильма «Жужа»
Кадр из фильма «Жужа»

Аня и Варя — сестры не разлей вода, несмотря на кажущуюся несовместимость. Болтливая порывистая Аня играет на скрипке и готовится к поступлению в институт. Тихая флегматичная Варя проводит лето за расклеиванием объявлений. Молчание для Вари — не акт протеста, а зона комфорта, в которую легко и естественно вписывается случайный знакомый — глухой парень Юра, переплавляющий стеклотару в милые поделки. В их беззвучных разговорах, внимательных взглядах и легких прикосновениях зарождается первая любовь.

Режиссер и сценаристка Юлия Анищенко писала свой первый полнометражный фильм «от обратного», придумывая героиню максимально не похожей на себя. Такой нетипичный для начинающего автора подход обеспечил «Жуже» крепкую основу — искреннее желание героев наладить связь с другим, максимально отличным от тебя человеком, и прислушаться к нему, даже если он молчит. Закрепило этот гуманистический фундамент обаяние молодых актеров Варвары Пахомовой, Григория Чеглакова и Анастасии Волженской, компенсирующее огрехи дебютной режиссуры.

«Где ты?»

Вернувшись с ночной смены, анестезиолог Максим обнаруживает дома измученную недосыпом жену Аню, которая просит его погулять с трехмесячным сыном Никитой. Невольно прикорнув на скамейке в парке, Максим в ужасе обнаруживает, что мальчика похитили. Работа полиции и волонтеров не приносит результата, неутешительная статистика похищений младенцев отнимает всякую надежду, трагедия раскалывает семью. Спустя шесть лет Аня снова замужем и воспитывает дочь, а Максим продолжает искать сына. Звонок из прошлого придает ему сил: предполагаемую похитительницу видели в Ялте — с шестилетним ребенком.

Кадр из фильма «Где ты?»
Кадр из фильма «Где ты?»

Режиссер и сценарист «Где ты?» Вероника Коржевская, пять лет назад снявшая короткометражку о кризисе бездетного брака с Данилой Козловским и Надеждой Михалковой «По ту сторону виноградника», возвращается к теме родительства с еще более болезненного ракурса — потери ребенка. Коржевская использует яркий каст, приправленный звездными эпизодами и украшенный юным актером Андреем Рожковым, солнечный сеттинг, контрастирующий с тяжелой историей, и несколько запрещенных штампов, чтобы спровоцировать у зрителя слезы и размышления. Но все эти приемы лучше сработали бы в коротком метре.

В растянутом до 93 минут фильме талантливая актерская игра Никиты Волкова, глубоко проживающего своего персонажа, теряется на фоне его регулярного оголения, а социальный контекст размывается в многочисленных лишних сценах и необязательных сюжетных линиях.