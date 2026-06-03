Федор Бондарчук продюсирует новый сериал «Палево», где главную роль исполняет его бывшая супруга Паулина Андреева. На первых кадрах со съемок экс-супруги запечатлены вместе с режиссером проекта Ильей Аксеновым. Это их первое совместное появление на публике после развода.
В сериале Паулина Андреева играет жену богатого девелопера, которая пытается стать «своей» среди рублевских жен. Однако после трагической случайности она оказывается втянутой в подпольный рынок элитной «пали».
Федор Бондарчук обратил внимание, что сюжет «бьет точно в нерв времени» и отметил «талантливый актерский состав».
Напомним, Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в 2019 году, спустя два года у них родился сын Иван. В середине апреля 2026 года Паулина Андреева подала на развод.