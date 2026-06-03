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Паулина Андреева и Федор Бондарчук воссоединились на съемках

Бывшие супруги вместе работают над новым сериалом
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Паулина Андреева, Илья Аксенов и Федор Бондарчук на съемках сериала «Палево»
Паулина Андреева, Илья Аксенов и Федор Бондарчук на съемках сериала «Палево»

Федор Бондарчук продюсирует новый сериал «Палево», где главную роль исполняет его бывшая супруга Паулина Андреева. На первых кадрах со съемок экс-супруги запечатлены вместе с режиссером проекта Ильей Аксеновым. Это их первое совместное появление на публике после развода.

В сериале Паулина Андреева играет жену богатого девелопера, которая пытается стать «своей» среди рублевских жен. Однако после трагической случайности она оказывается втянутой в подпольный рынок элитной «пали».

Федор Бондарчук обратил внимание, что сюжет «бьет точно в нерв времени» и отметил «талантливый актерский состав».

Напомним, Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в 2019 году, спустя два года у них родился сын Иван. В середине апреля 2026 года Паулина Андреева подала на развод.