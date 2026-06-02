Кейдж объяснил, почему не стал сниматься в «Человеке-пауке» и «Тупом и еще тупее»

Актер не жалеет, что отказался от ролей в популярных фильмах
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Николас Кейдж
Николас Кейдж

Николас Кейдж мог стать звездой двух культовых франшиз, но сознательно отказался от больших ролей. В интервью Complex News 62-летний актер признался, что оба раза выбрал не самые очевидные, но более значимые для себя проекты.

«Однажды Джим Керри хотел, чтобы я снялся в "Тупом и еще тупее", и я сказал, что предпочел бы сняться в "Покидая Лас‑Вегас". Другой раз мне предложили роль Зеленого гоблина в "Человеке‑пауке", и я сказал, что предпочел бы сняться в "Адаптации". Оба этих варианта дали мне больше возможностей как актеру», — пояснил артист.

Кадр из фильма «Покидая Лас-Вегас»

В итоге в комедии «Тупой и еще тупее» и ее сиквеле 2014 года снялся Джефф Дэниелс. А роль Зеленого гоблина в «Человеке-пауке» сыграл Уиллем Дефо.

Сейчас Кейдж не сомневается в правильности своего выбора. Роль в драме «Покидая Лас-Вегас» принесла ему «Оскар» и «Золотой глобус». А перевоплощение в братьев-близнецов Чарли и Дональда в фильме 2002 года «Адаптация» обеспечило актеру вторую номинацию на «Оскар» и четвертую на «Золотой глобус».

Ранее Николас Кейдж рассказал о том, почему на него обиделся Кристофер Нолан