Лариса Гузеева осудила цирк с животными: «Ненавидела его с детства»

67‑летняя Лариса Гузеева выступила с жесткой критикой дрессировки животных в цирке. Артистка записала видео после просмотра циркового шоу и призвала запретить выступления с участием животных.
«Как это ужасно все. Вот я смотрю документальный фильм. Волосы дыбом. Жалко всех лошадок, слонов. На черта это нужно сегодня? Боже мой, 26‑й год на улице. Что за люди? Что им никак неймется? Жалко невозможно», — прокомментировала она в личном блоге.
Особое негодование у Гузеевой вызвали зрители, аплодирующие артистам и их подопечным. Сама она, по ее словам, «ненавидела цирк с детства».
«Бедные лошадочки. И сидят какие‑то тупые зрители, которые аплодируют, которым нравится», — добавила актриса.
Ранее Лариса Гузеева показала поклонникам свое «счастье в личной жизни».