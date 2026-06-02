Путин сравнил фонд Безрукова с десантниками в зоне СВО

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сравнил работу фонда актера и режиссера Сергея Безрукова по организации культурных мероприятий за рубежом с работой десантников в зоне СВО.
На заседании Совета по реализации государственной политики в сфере русского языка и народов России Безруков рассказывал главе государства о работе в рамках Международной программы «Эхо БДФ Норвегия Шпицберген». Он отмечал, что несмотря на различные сложности и накладываемые внешние санкционные ограничения, проект будет продолжать работу. Актер также рассказал, что «культурный десант» этого проекта планирует в 2026 году направиться в Абхазию и Киргизию с «широкой культурной программой».
«Спасибо вам за Шпицберген, спасибо вообще за вашу работу, за выбранное направление, вы сказали, что у вас намечается культурный десант. Девиз десанта “никто кроме нас”. И вот этим многое объясняется. Я уверен, что и в вашем случае все будет на высшем уровне. Так как работают наши десантники на поле боя. Вам спасибо большое», — отметил Путин.
Международная программа «Эхо БДФ Норвегия Шпицберген» — это фестиваль искусства для детей и подростков, реализуемый при поддержке Министерства культуры РФ в зарубежных странах с целью развития международного культурного сотрудничества. Организаторами проекта являются Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр.