Павел Деревянко поделился воспоминаниями о совместной работе с Владимиром Зеленским. Они вместе снимались в комедии «Ржевский против Наполеона», и, по словам Деревянко, в тот период он был восхищен своим коллегой.
«Я был знаком с Володей, он снимался у Мариуса (режиссер Мариус Вайсберг. — Прим. ред.), мы дружили, виделись в разных обстоятельствах. Я был восхищен им — его работоспособностью, жизнелюбием, человеколюбием. Как он к людям относился, как работал. Мы общались, весело было. Когда он стал президентом, мы очень радовались все. Думали: “Отлично, сейчас все будет как-то потихоньку меняться”», — рассказал Деревянко на канале «Громче слов».
Однако, как утверждает актер, после вступления Зеленского на пост президента Украины его характер сильно изменился.
«[После того, как он стал президентом] мой бывший друг попросил меня попросить за кого-то, я позвонил ему, он не взял трубку. Мне сказали: “Занимайся своими делами”. Я долгое время не верил, что человек может так сильно измениться. Но те слухи, которые доходят с той стороны, что он очень сильно поменялся. Это два разных человека абсолютно», — заявил артист.
До того как в 2019 году стать президентом Украины, Зеленский был известен российским зрителям как актер. Он снялся в успешной трилогии «Любовь в большом городе» со Светланой Ходченковой, Филиппом Киркоровым и Алексеем Чадовым. Кроме того, Зеленский и его студия «Квартал 95» выступили создателями, сценаристами и продюсерами культового проекта «Сваты».