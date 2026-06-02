Актер из «Мастера и Маргариты» представит «Бориса Годунова» на Красной площади

Фестиваль откроет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. В программе, посвященной 120-летию Дмитрия Шостаковича, прозвучат его Первый концерт для фортепиано с оркестром и другие сочинения в переложении для струнного оркестра. На сцену выйдут пианистка Екатерина Мечетина, трубач Сергей Стрищенко и актриса Полина Агуреева. Ведущий концерта — Артем Варгафтик.