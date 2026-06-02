София Каштанова дала редкий комментарий о своих детях. В разговоре с Кино Mail на съемках сериала «Двойная жизнь Ми» она призналась, что пятилетняя дочь уже задумывается об актерской профессии.
«Моя дочка сказала, что она будет актрисой. Сейчас она, кажется, передумала. Теперь хочет быть певицей. Во всяком случае, что-то творческое ее притягивает. Я пытаюсь давать ей какие-то советы. Ей пять, и у нее лютый характер, поэтому ей будет сложно на съемочной площадке. Здесь нужно уметь работать, трудоспособность очень важна для артиста. Нужно не лениться, быть покладистым, а вот с этим у нас пока сложности», — рассказала Каштанова.
Актриса призналась, что совмещать работу и материнство не так просто. Все свободное время звезда старается проводить с наследниками, вместе они любят смотреть кино.
«Мы много мультфильмов смотрим с детьми. Наверное, самый любимый у моих детей — это “Смешарки”. Недавно мы ходили в кино, нам понравился фильм “Моя собака — космонавт”. На самом деле, мне кажется, что сейчас достаточно много семейных проектов. Это классно, отрадно», — высказалась знаменитость.
В сериале «Двойная жизнь Ми» София Каштанова сыграла возлюбленную директора школы Александра Сергеевича (эту роль исполнил Давид Манукян). Премьера проекта состоится 4 июня в онлайн-кинотеатрах Иви и START
Напомним, у Софии Каштановой двое детей — семилетний сын Джордж и пятилетняя дочь Даниэль.