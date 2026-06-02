Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди отправились на романтический отдых в Токио

Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди продолжают свой страстный роман. На этот раз влюбленные отправились вместе в Японию. 30-летняя модель и 28-летний актер позировали для фото во время ужина в ресторане Udon Shin в Токио. Представители заведения поделились снимком в соцсетях: «Большое спасибо, что посетили наш ресторан».
На фото знаменитости в простых черных футболках улыбаются в камеру, наслаждаясь раменом. Трое работников одобрительно подняли большие пальцы вверх.
«Они даже позируют одинаково», «Они так хорошо смотрятся вместе», — обсуждают в комментариях.
Всего за две недели до этого Дженнер и Элорди были замечены на пляже на Гавайях. Кендалл в бикини и солнцезащитных очках сидела на полотенце рядом с Джейкобом.
