62-летний актер Александр Домогаров, за плечами которого много неудачных союзов, долго не выставлял напоказ новые отношения. Однако теперь он решил больше не прятать личную жизнь. Артист выложил в соцсети трогательное видео с молодой возлюбленной.
На кадрах запечатлены он сам и танцовщица Татьяна Степанова, которая младше избранника на 22 года — ей 40.
Первой супругой Домогарова стала Наталья Сагоян. Она родила ему сына Дмитрия. Молодой человек погиб в 2008 году в возрасте 23 лет — его сбил внедорожник. Актер не пришел на похороны.
Вторая жена, Ирина Гуненкова, подарила артисту сына Александра, которому сейчас 39 лет. Однако Домогаров ушел из семьи ради романа с актрисой Натальей Громушкиной. В 2001-м влюбленные поженились, но спустя четыре года развелись. После этого артист встречался с Мариной Александровой. Актриса продержалась рядом с темпераментным избранником всего два года: в 2007 году они расстались.
