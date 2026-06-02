Сергей Бурунов побывал на концерте Канье Уэста в Стамбуле. Актер поделился своими впечатлениями от грандиозного шоу. Он запечатлел себя на фоне большой сцены, расположенной в центре зала.
«Я в жизни очень мало был на масштабных концертах. И, конечно, выступление Канье Уэста меня потрясло невероятной придумкой и смыслами. Может, я не близко знаком был с, не побоюсь этого слова, творчеством артиста Канье Уэста, но от этого шоу я офигел, товарищи. Вы уже, наверное, десятки видео посмотрели, но я тоже захотел поделиться», — высказался Бурунов.
Поклонники признались, что фото актера можно считать лучшим из тех, которые были сделаны на концертах исполнителя.
«Пожалуй, это лучшее, что я видела из всего спама в соцсетях с этого концерта», «Сергей, первая фотка достойна новой аватарки вам», «Официально лучшая фоторафия с концерта Канье», «Лучшее фото!», «Никогда еще Канье Уэст и слово “товарищи” не стояли так рядом в предложении», «Я фанатка первой фотокарточки теперь», «Эта фотка обязана стать мемом», «Фото — огонь», — писали они.
Накануне Канье Уэст заявил, что его концерт в Стамбуле побил рекорд по количеству зрителей. На шоу рэпера пришли 118 тысяч зрителей.
