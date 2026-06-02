Давид Манукян, более известный как Дава, поделился своим самым теплым воспоминанием времен детства. Как стало известно Кино Mail, блогер с особым трепетом рассказывает о своем первом походе в кинотеатр.
«На первый свой фильм меня отвел отец. Я это до сих пор вспоминаю. У меня буквально ежедневно в памяти возникает, как мы с отцом пошли и посмотрели “Гладиатора”. У меня по сей день это один из любимых фильмов», — рассказал артист на съемках нового сериала «Двойная жизнь Ми», в котором исполняет одну из ключевых ролей.
Также Манукян порассуждал о том, почему сейчас важно снимать молодежное кино. По мнению Давы, семейные фильмы и сериалы способны еще больше сплотить детей и родителей и подарить им прекрасные совместные воспоминания на всю жизнь.
«Походы в кино для меня до сих пор очень теплые, особенно с родителями. Поэтому я считаю, что мы своими фильмами даем повод, чтобы дети привели своих родителей в кино. Этот поход у детей останется в памяти на всю жизнь. Мы делаем все для того, чтобы это запечатлелось с каким-то позитивом», — высказался актер.
В сериале «Двойная жизнь Ми» Давид Манукян играет директора школы и отца главной героини Милы (Милана Хаметова). Девочка вынуждена скрывать, что она и популярная певица Ми — это один и тот же человек. Тайну Милы знают только самые близкие люди, в том числе и отец.
Производством сериала «Двойная жизнь Ми» занимаются кинокомпания «Киноцех» и онлайн-кинотеатры Иви и START. Премьера состоится 4 июня 2026 года.